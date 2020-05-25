В прошлом году в Эстонии умерли 15 198 человек. Смертность снижается

Согласно данным регистра причин смерти Института развития здоровья, в прошлом году в Эстонии были зарегистрированы 15 198 смертей, что на 408 смертей меньше, чем годом ранее. Количество смертей на 100 000 жителей сократилось с 1179 до 1125.
Причиной чуть более половины всех смертей – 7678 – стали болезни органов кровообращения. От них скончались 3034 мужчин и 4638 женщин. Следующей причиной смерти стали разные формы рака, от которого умерли 3804 человека. Далее следуют несчастные случаи, травмы и отравления, от которых умерли 786 человек – 560 мужчин и 226 женщин.
Данные о причинах смерти опубликованы в базе данных статистики здоровья и исследований. Статистика по последнему месту жительства умерших будет опубликована осенью.