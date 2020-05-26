Психолог: возможный экономический спад может стать еще большим психологическим испытанием

Больше всего жителей Эстонии сейчас тревожит вопрос: будет ли и когда вторая волна коронавирусного заболевания, признает в Postimees клинический психолог Психиатрической клиники Клиники Тартуского университета Кяролин Каялайд.
«Об этой второй мистической волне говорят много, и это самый большой фактор, вызывающий неуверенность у большей части людей, начиная от тех, кто занимается бизнесом, и заканчивая детьми и подростками. В воздухе повис вопрос: можно ли будет осенью ходить в школу и на тренировки, организовывать конференции, содержать рестораны и так далее», - говорит психолог. Риск заразиться вирусом также по-прежнему вызывает раздражение, местами очень сильное: человек по несколько раз в день измеряет температуру, и сутки напролет думает только о вирусе.
Неуверенность и тревожное ожидание
Некоторым людям, которые слишком переживают из-за вируса, по словам Каялайд, кажется, что ограничения сняли слишком быстро. А которые, напротив считаю, что это нужно было сделать раньше: «Поскольку информация противоречивая, например, советуют оживить точки общепита и ходить питаться за пределами дома, но в то же время подчеркивают, что опасность все же велика, лучше сидите дома или носите маски, все это вызывает замешательство».
По словам Каялайд, люди по-разному реагируют на порядок смягчения ограничений: «Как специалиста по душевному здоровью меня удивляет скорость, с которой снова разрешают продажу алкоголя в ночных клубах, в то же время мне по-человечески жаль селян, с которыми даже не считают нужным провести переговоры по вопросу иностранной рабочей силы. Неразбериха явно царит в школах и детских садах: как поступить правильно, насколько нужно бояться, можно ли проводить мероприятия?»
По оценке психолога, большим испытанием в ближайшем будущем может стать возможный экономический спад, который снежным комом закатится в каждую сферу жизни и повлияет на душевное благополучие: «Ключевыми словами в ближайшем будущем определенно станут потеря чувства безопасности, изменение привычного стиля жизни, неуверенность, тревожное ожидание».
По словам Каялайд, до экспертов пока дошли мизерные переживания, которые связаны с экономическим спадом, потерей работы, потерей дома, но можно предположить, что к осени это в большей степени окажет влияние на жителей Эстонии: «Я думаю, что они испытывают большой стресс из-за этого, но пока не обращаются за помощью. Это также является темой, что до последнего момента пытаются справиться самостоятельно».
Психолог считает, что смягчить удар могли бы честные и адекватные заявления правительства, чтобы возникло доверие к руководству страны: «Сейчас этого нет». Также, чтобы смягчить напряжение, работодатели должны давать работника более четкую информацию: что происходит и в каком положении находятся.
Желание отказаться от учебы
Каялайд признает, что часть людей приспособились к чрезвычайному положению и изоляции очень хорошо: меньше общения, удаленная работа и школьная работа через интернет им подошли, и даже улучшили самочувствие: «Это скорее интровертные люди с хорошей самодисциплиной, которые дружат и с компьютером».
Чрезвычайное положение, по словам психолога, не очень сильно повлияло на тех, кто привык работать из домашней конторы или и раньше сидел дома: пенсионеры, домохозяйки, люди в отпуске по уходу за ребенком, или те, чья рабочая жизнь не изменилась.
Часть людей по-прежнему встревожена чрезвычайным положением. Причин хватает. «В последние недели вырисовалась группа учеников и студентов, которые по каким-то причинам больше не учатся: они или забросили учебу, им не подошло дистанционное обучение, общий уровень стресса настолько велик, что это влияет на обучение, или еще нечто подобное. Некоторые студенты хотели принять кардинальное решение – полностью отказаться от учебы», - говорит Каялайд.
Она добавила: «Поскольку, насколько это известно, мозг человека в кризисной ситуации, находясь в сильном стрессе, не принимает лучших решений, то я бы посоветовала отложить принятие основополагающих решений на более лучшие времена. У молодых людей, особенно у подростков, возникают и мысли об усталости от жизни».
Психолог говорит, что некоторые сами обращаются за помощью, иногда звонят родственники: «Молодые люди очень умные, и если им предложить информацию о том, как человек может реагировать в стрессовой ситуации, что происходит в их голове и теле, то чаще всего они в состоянии отказаться от своих изначальных радикальных планов».
Эмоциональное благополучие родителей чаще всего зависит от того, как идут дела у детей, поэтому матери-отцы, у детей которых были проблемы, раздражены больше. На кризисный телефон Психиатрической клиники поступали звонки от родителей школьников младших классов: у детей снизилась мотивация учиться, юные спортсмены боятся растерять знания и форму, часто нарушаются графики сна и питания.
«Плюс чувство вины у родителя: если ты целый день по работе сидишь у компьютера, а дети тоже заняты гаджетами, очень быстро может возникнуть чувство вины. И зная, как быстро возникает интернет-зависимость, обеспокоенность становится очень большой. Я боюсь, что за эти два месяца очень много детей слишком много времени провели в виртуальном мире», - признает Каялайд.
«Родители совсем маленьких детей, которые больше не ходят в детский сад, потеряли и свое личное время. Из-за возросших обязанностей, накопившегося напряжения и усталости они часто не контролируют свое поведение, срываются на детях, а после опять возникает чувство вины: и это становится заколдованным кругом», - говорит психолог.
Заражающая других депрессия
За помощью обращались и чтобы решить проблемы в отношениях в паре: «Все-таки находиться вместе 24/7 – это сложно для многих, нехватка личного времени и пространства, раздраженность одной половины, от которой устают другие члены семьи. Совет тут один: частное и открытое общение. Как я всегда говорю, никто не является рентгеном: в другого не заглянешь и нужно просто открыть рот. Сложнее всего привыкнуть к неопределенности: как в личных отношениях, так и в отношении будущего».
Бывают и такие случаи, когда страх перед коронавирусом настолько велик, что вся семья должна только этим заниматься: «Раздражение заразно».
Также за помощью обращаются из-за депрессии у кого-то из родственников. Как и раздражение, депрессия заразна в семейной системе. Когда все члены семьи ходят на работу, в школу, на тренировки, снижение настроения у кого-то не бросается так в глаза, но когда все постоянно находятся вместе, когда это становится заметным.
«С одной стороны, это хорошо, поскольку тогда можно мотивировать человека заниматься своими проблемами, но, с другой стороны, депрессия родителя может стать слишком тяжелой и тягостной для ребенка. Поэтому я хочу достучаться до совести: если вы – взрослый человек, от которого зависят дети, нужно признать свою болезнь и попросить о помощи», - говорит психолог.
Часто на кризисные консультации приходят родственники, которые жалуются, что видят плохое состояние своего спутника жизни или родственника, и даже говорили об этом, но родственник отказывается это признавать и просить о помощи. Каялайд подчеркивает, что дети начинают в такой ситуации принимать на себя ответственность за родителей, становятся терапевтами для них, но для детского мозга, который еще далеко не сформировался, это излишняя нагрузка, и в длительной перспективе это может серьезно повлиять на душевное здоровье подростка.
«Интересным был и отзыв о том, что чем больше говорят об эффективности дистанционного обучения и том, как все замечательно работает, тем большему количеству людей эта похвала причиняет боль и заставляет ощущать себя неудачником», - говорит психолог, по словам которого, все же не всем дистанционное обучение подходит. Например, у родителей, работавших на так называемой передовой или вообще работавших родителей, были большие проблемы со временем: «В случае дистанционного обучения, конечно, говорится, что роль родителей поддерживать, а не учить, но и поддержка подразумевает наличие временных и душевных ресурсов. И если говорить честно, во многих случаях детей нужно и учить!»
По словам Каялайд, ближайшее будущее в любом случае будет напряженным: «Позитивно то, что эстонский работодатель, будем надеяться, увидел, что большая часть людей может совершенно честно выполнять свои обязанности и из домашней конторы, и умеет самостоятельно регулировать свое время. Таким образом, надеюсь и верю, что гибкости и доверия при организации работы будет еще больше, и это станет в Эстонии нормальным. Частично это может снизить и перегорание».
Люди открыли для себя радость от движения, здорового питания, садоводства, личностного роста. Эксперт надеется, что эти помогающие поддержать настроение хобби сохранятся.
«Самым большим откровением, связанным с чрезвычайным положением и коронавирусом, стало то, что все начинают уставать от этой темы. Нас уже не нужно держать под замком, нужно больше доверять ответственности людей, поскольку только так мы научимся сосуществовать с вирусом», - говорит психолог, подводя итог разговора.
Как снизить напряжение и раздражение?
По словам клинического психолога Кяролин Каялайд, начать нужно с того, что понять для себя, что вас беспокоит. Нужно определить, что является причиной стресса, плохого самочувствия: тогда будет известно, с чем нужно бороться: «Если человек не определит свои проблемы, он будет находиться в постоянном подавленном и раздраженном состоянии».
Следующим шагом может быть оценка ситуации и выяснение, можно ли и что предпринять, чтобы улучшить самочувствие и ситуацию? Придется заниматься теми проблемами, которые реальны, и поиск решения которым зависит от самого себя.
«Проблемы, которые очень гипотетические, и которые не зависят от себя, нужно отложить в сторону. Возможные решения стоит записать, - говорит Каялайд. – Одним из решений может быть поиск постороннего помощника – родственника или специалиста. То есть, нужно действовать. Также можно посоветовать попытаться время от времени полностью отключаться, то есть делать то, что нравится и расслабляет, например, слушать музыку, двигаться, заниматься хобби».
Нужно создать для себя как можно больше поддерживающую окружающую среду, как на физическом, так и на эмоциональном уровне: заниматься спортом, питаться здоровой пищей, общаться с приятными людьми, хвалить себя за маленькие победы, а также хвалить других: доброжелательное отношение к окружающему миру сохраняет и защищает наш мозг, а постоянный негатив его разрушает.
«Расставьте свои приоритеты и исходите из них, обозначьте свои факторы риска: низкая самооценка, игнорирование сложностей, проблемы с общением. Ставьте более маленькие цели или создавайте промежуточные цели. Если имеются проблемы с родственниками, не принимайте крупных решений, поскольку в такой ситуации вами руководит не рациональный мозг, а эмоции», - советует психолог.
«И в итоге, спросите у себя, в чем ваши потребности, и когда вы их в последний раз удовлетворяли. Не забывайте о границе своей ответственности: и хотя во время чрезвычайного положения мы все были учителями, воспитателями, поварами, уборщицами, домашней скорой помощью, мы не во всем должны быть специалистами, и иногда нужно обращаться за помощью к профессионалам».