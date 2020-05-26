Психолог: возможный экономический спад может стать еще большим психологическим испытанием

«С одной стороны, это хорошо, поскольку тогда можно мотивировать человека заниматься своими проблемами, но, с другой стороны, депрессия родителя может стать слишком тяжелой и тягостной для ребенка. Поэтому я хочу достучаться до совести: если вы – взрослый человек, от которого зависят дети, нужно признать свою болезнь и попросить о помощи», - говорит психолог.

Часто на кризисные консультации приходят родственники, которые жалуются, что видят плохое состояние своего спутника жизни или родственника, и даже говорили об этом, но родственник отказывается это признавать и просить о помощи. Каялайд подчеркивает, что дети начинают в такой ситуации принимать на себя ответственность за родителей, становятся терапевтами для них, но для детского мозга, который еще далеко не сформировался, это излишняя нагрузка, и в длительной перспективе это может серьезно повлиять на душевное здоровье подростка.

«Интересным был и отзыв о том, что чем больше говорят об эффективности дистанционного обучения и том, как все замечательно работает, тем большему количеству людей эта похвала причиняет боль и заставляет ощущать себя неудачником», - говорит психолог, по словам которого, все же не всем дистанционное обучение подходит. Например, у родителей, работавших на так называемой передовой или вообще работавших родителей, были большие проблемы со временем: «В случае дистанционного обучения, конечно, говорится, что роль родителей поддерживать, а не учить, но и поддержка подразумевает наличие временных и душевных ресурсов. И если говорить честно, во многих случаях детей нужно и учить!»

По словам Каялайд, ближайшее будущее в любом случае будет напряженным: «Позитивно то, что эстонский работодатель, будем надеяться, увидел, что большая часть людей может совершенно честно выполнять свои обязанности и из домашней конторы, и умеет самостоятельно регулировать свое время. Таким образом, надеюсь и верю, что гибкости и доверия при организации работы будет еще больше, и это станет в Эстонии нормальным. Частично это может снизить и перегорание».

«Самым большим откровением, связанным с чрезвычайным положением и коронавирусом, стало то, что все начинают уставать от этой темы. Нас уже не нужно держать под замком, нужно больше доверять ответственности людей, поскольку только так мы научимся сосуществовать с вирусом», - говорит психолог, подводя итог разговора.

Как снизить напряжение и раздражение?

Кяролин Каялайд. ФОТО: Erakogu

По словам клинического психолога Кяролин Каялайд, начать нужно с того, что понять для себя, что вас беспокоит. Нужно определить, что является причиной стресса, плохого самочувствия: тогда будет известно, с чем нужно бороться: «Если человек не определит свои проблемы, он будет находиться в постоянном подавленном и раздраженном состоянии».

Следующим шагом может быть оценка ситуации и выяснение, можно ли и что предпринять, чтобы улучшить самочувствие и ситуацию? Придется заниматься теми проблемами, которые реальны, и поиск решения которым зависит от самого себя.

«Проблемы, которые очень гипотетические, и которые не зависят от себя, нужно отложить в сторону. Возможные решения стоит записать, - говорит Каялайд. – Одним из решений может быть поиск постороннего помощника – родственника или специалиста. То есть, нужно действовать. Также можно посоветовать попытаться время от времени полностью отключаться, то есть делать то, что нравится и расслабляет, например, слушать музыку, двигаться, заниматься хобби».

Нужно создать для себя как можно больше поддерживающую окружающую среду, как на физическом, так и на эмоциональном уровне: заниматься спортом, питаться здоровой пищей, общаться с приятными людьми, хвалить себя за маленькие победы, а также хвалить других: доброжелательное отношение к окружающему миру сохраняет и защищает наш мозг, а постоянный негатив его разрушает.

«Расставьте свои приоритеты и исходите из них, обозначьте свои факторы риска: низкая самооценка, игнорирование сложностей, проблемы с общением. Ставьте более маленькие цели или создавайте промежуточные цели. Если имеются проблемы с родственниками, не принимайте крупных решений, поскольку в такой ситуации вами руководит не рациональный мозг, а эмоции», - советует психолог.

«И в итоге, спросите у себя, в чем ваши потребности, и когда вы их в последний раз удовлетворяли. Не забывайте о границе своей ответственности: и хотя во время чрезвычайного положения мы все были учителями, воспитателями, поварами, уборщицами, домашней скорой помощью, мы не во всем должны быть специалистами, и иногда нужно обращаться за помощью к профессионалам».