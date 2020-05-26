Гинеколог: мужчины и женщины должны регулярно проверять свою грудь

Поскольку 1-2% из тех, у кого диагностирован рак молочной железы, являются мужчинами, важно, чтобы и женщины, и мужчины обращали внимание на свое тело и, в случае сомнений, немедленно обращались в кабинет здоровья груди.

По словам Габора Сзирко, гинеколога, который принимает пациентов в кабинете здоровья груди Восточно-Таллиннской центральной больницы, заболеваемость раком молочной железы обычно начинает расти на 40-м году жизни и достигает пика в 50- 60 лет. «Вот почему общегосударственная программа по скринингу молочных желез предназначена для этой возрастной группы. У более молодых женщин слишком плотная грудь не позволяет обнаружить изменения, поэтому маммография недостаточно точна в этом возрасте», – объясняет он.

По его словам, женщины, которые обнаружили образование в груди или какие-либо другие изменения, которые указывают на заболевание молочной железы, должны обязательно обратиться в кабинет здоровья груди.

«Мы также рекомендуем приходить женщинам в возрасте 40 лет и старше, которые никогда не проходили маммографическое обследование - мы сделаем маммографию для них, чтобы в случае поздних изменений врач мог сравнить исследование с картинкой нормальной здоровой груди. Также рекомендуем связаться и тем, у кого были родственники с диагнозом рака груди, таким людям целесообразно сделать скрининг немного раньше, так как риск заболеть выше», - добавляет доктор Сзирко.

В зависимости от возраста и уровня риска для пациента в кабинете здоровья груди подготавливается индивидуальный план ведения пациента, ультразвуковые исследования проводятся для более молодых пациентов, маммографические исследования для пожилых пациентов и магнитно-резонансные исследования для женщин с высоким риском. «Первую маммографию можно делать в возрасте 40 лет, а с 50 лет мы рекомендуем всем принять участие в скрининге рака молочной железы», - говорит доктор. Он добавляет, что врачи очень благодарны женщинам, которые принимают участие в скрининге рака молочной железы, потому что для его лечения требуется много времени и ресурсов, и это будет полезно только в том случае, если будет проходить скрининг большинства населения.

Как женщины могут проверить свою грудь дома? Что делать в нынешней ситуации с COVID-19, когда прийти на прием к гинекологу невозможно?

«Регулярные домашние осмотры играют большую роль в первичной профилактике, – говорит доктор Сзирко. - Наиболее лучшее время самопроверки груди - в течение недели после менструации, потому что в это время грудь мягкая. Если вы будете проверять свою грудь каждый месяц самостоятельно, тогда вы поймете, произошли ли какие-либо изменения", – объясняет гинеколог.

Чтобы проверить свою грудь, вам не обязательно приходить на прием гинекологу или спрашивать направление у вашего семейного врача. «Вы можете прийти на прием в кабинет здоровья груди без направления, очередь обычно составляет несколько недель. Кроме того, мы предоставляем пациентам с более серьезные проблемами т.к «зеленый коридор» - если вы обнаружили уплотнение в груди, вы также можете связаться с нами по электронной почте, написав на rind@itk.ee».

По словам гинеколога, кабинет здоровья молочной железы посещают, особенно когда обнаружен узел в молочной железе. «Все новообразования должны быть исследованы. У молодых женщин обычно встречается доброкачественная опухоль или фиброаденома. Кисты или пузырьки жидкости в груди чаще встречаются у людей старше 35 лет, которые можно проколоть иглой».

Женщины также часто обращаются к нам из-за выделений из соска во время массажа, опасаясь, что это может быть первым симптомом рака молочной железы.

«Фактически, грудь постоянно производит небольшое количество секрета, который выходит из соска, при сжимании. Физиологическая секреция происходит из нескольких протоков и обычно из обеих молочных желез одновременно и проходит, когда сдавливание прекращается. Конечно необходимо более тщательное обследование кровавых выделений, которые длятся несколько недель - это может быть связано с опухолью, которая разлагается и кровоточит в груди», – объясняет доктор Сзирко.

Если обнаружили уплотнение в груди, то сразу нужно прийти на прием.