Ученые нашли причину внезапных смертей больных COVID-19 и резкого ухудшение их состояний
Ученые изучают опасный побочный эффект COVID-19 - коронавирус провоцирует образование тромбов в крупных сосудах. Тяжелые тромботические осложнения возникают минимум у половины больных коронавирусной пневмонией, свидетельствуют исследования, проведенные медиками Нидерландов и Франции, передает NEWSru.
Но практикующие врачи называют более тревожные цифры. «Есть множество исследований. Некоторые из них свидетельствуют, что у 70% тяжело больных пациентов с коронавирусом развиваются тромбы», - говорит профессор медицины лондонской клиники King's College Hospital Рупин Ария.
К примеру, французские кардиологи на днях опубликовали в журнале JAMA Open Network результаты исследований, которые показали, что тромбоз глубоких вен был зафиксирован у 65% госпитализированных пациентов, у 79% больных, переведенных в реанимацию, и у 94% из тех, кто находился в реанимации больше двух дней, несмотря на антикоагулянтную профилактику.
Тромбоз может развиться всего за пару дней и привести к летальному исходу. Исследователи полагают, что именно тромбозом можно объяснять, почему многие пациенты с COVID-19 страдают не только от нарушений в работе органов дыхания, но и теряют обоняние, а также испытывают проблемы с пищеварением и разнообразные сбои в работе кровеносной системы.
Как и другие осложнения, тромбы развиваются из-за чрезмерной реакции иммунной системы человека на коронавирус. Врачи-гематологи утверждают, что ранее не видели ничего подобного.
«Обычно тромбообразование является частью ответной реакции организма на небольшие травмы, однако та реакция, которую мы наблюдаем у пациентов с COVID-19, просто зашкаливает. И тромбоз наблюдается не только в крупных и малых кровеносных сосудах. Масштаб воспалений, который мы наблюдаем, свидетельствует, что помимо привычных тромбов у множества пациентов образуются тромбы и в мельчайших кровеносных сосудах. В особенности это касается легких, но затрагивает и другие органы - почки, сердце, кишечник...» - цитирует «Голос Америки» профессора King's College Hospital Рупина Ария.
У многих больных тромбоз развивается стремительным образом. Сгустки крови образуются в венах ног, вызывая тромбофлебит; в сосудах головного мозга, вызывая инсульт; в системе коронарного кровообращения (в сердце), вызывая инфаркт; в легких, вызывая тромбоэмболию легочной артерии; в кишечнике, вызывая ишемию и т.д.
"Поразительно, как много проявлений тромбобразований мы видим при COVID-19. И что еще удивительнее, они образуются у молодых пациентов. И все это при отсутствии первичных поражений. Нет даже обычных атеросклерозных бляшек", - сообщил профессор гематологии Harvard Medical School (учреждение высшего медицинского образования при Гарвардском университете) Роберт Фломенхафт.
Сейчас всем попадающим в больницы с COVID-19 в США стараются давать препараты для разжижения крови, такие которые обычно дают пациентам с инсультом. Но эти антикоагулянты увеличивают риск кровотечений, поэтому врачи призывают быть осторожнее - с одной стороны надо защитить от свертывания крови, с другой - не вызвать кровотечений.
Один из наиболее популярных разжижающих кровь препаратов - гепарин. Однако тромбоцитная недостаточность, которую вызывает гепарин, может спонтанно возникать у больных коронавирусной инфекцией даже в том случае, если они никогда раньше не принимали этот препарат. Данный факт также объясняет высокий уровень смертности среди коронавирусных пациентов.
Как показало исследование, организм больных COVID-19 производит антитела к гепарину. В результате антитела атакуют не только гепарин, но и тромбоциты с ним связанные. Таким образом происходит массовая гибель клеток, формируются новые тромбы, а старые - не растворяются. На фоне инфицирования коронавирусом реакция развивается спонтанно и сразу после первого введения гепарина. Согласно статистике, данные осложнения наблюдаются у 40% пациентов в реанимации с тяжелой инфекцией. В особенности это касается пациентов, подключенных к аппарату искусственной почки. В связи с этим врачи призывают отказаться от гепарина, используя другие разжижающие препараты.
Ученые также обнаружили, что стандартные дозы разжижающих кровь препаратов просто не действуют - настолько густая становится кровь у больных с коронавирусной инфекцией.
«По данным исследований, при использовании стандартной дозы антикоагулянтов у почти 50% больных появляются большие сгустки крови и потенциально угрожающие жизни тромбы. Поэтому в некоторых больницах увеличивают дозы препаратов, особенно у пациентов с тяжелыми поражениями, которые находятся на интенсивной терапии», - отмечает профессор Ария.
У ряда больных отмечается резкое повышение в крови уровня белка, который образуется при распаде тромбов (D-димер). Его наличие является признаком наличия вероятности летального исхода у пациентов с COVID-19.
«Если пациент склонен к тромбообразованию, если у него уже есть тромб, то показатель этого белка в крови колеблется от 0 до 200. А у больных COVID-19 этот показатель составляет от 50 000 до 100 000, что указывает на огромное количество тромбов», - говорит гематолог Джеффри Лоуренс.
Эти исследования, опубликованные в журнале Nature, объясняют, почему пациенты с коронавирусом неделями находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Ведь даже подаваемый через них кислород с трудом проникает в кровь из-за закупорки сосудов легких.
«Во время вскрытий скончавшихся пациентов с COVID-19 мы обнаружили тромбы в кровеносных сосудах, но не нашли другие виды патологий, характерные для обширных пневмоний. Клиническая картина была другой: меньше воспаления, разрушения кровеносных сосудов, но значительно больше тромбов», - сообщил доктор Лоуренс.
Врачи считают, что именно тромбообразование часто объясняет внезапные смерти больных COVID-19, а также резкое и внезапное ухудшение их состояния.
Поскольку никакого лекарства от коронавируса нет, перед учеными стоит задача выявить тех, кто наиболее подвержен образованию тромбов.
Увы, но тромбоз сосудов поражает сегодня около 70% людей. Развитию тромбоза способствует поражение стенок кровеносных сосудов, повышение свертываемости крови и замедление кровотока. Тромбоз может возникать в результате травмы сосудов, неправильного образа жизни и питания, из-за постоянного чувства тревоги, стрессовых ситуаций. В группе риска находятся следующие категории людей: мужчины в возрасте от 40 лет; женщины, старше 50 лет; люди, страдающие ожирением; пациенты с злокачественными новообразованиями, с диагнозом тромбоз глубоких вен (ТГВ) и тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА); люди, перенесшие обширные хирургические вмешательства; пациенты на гормональных препаратах; люди, злоупотребляющие алкоголем, курильщики и др.