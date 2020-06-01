Ученые нашли причину внезапных смертей больных COVID-19 и резкого ухудшение их состояний

Но практикующие врачи называют более тревожные цифры. «Есть множество исследований. Некоторые из них свидетельствуют, что у 70% тяжело больных пациентов с коронавирусом развиваются тромбы», - говорит профессор медицины лондонской клиники King's College Hospital Рупин Ария.

К примеру, французские кардиологи на днях опубликовали в журнале JAMA Open Network результаты исследований, которые показали, что тромбоз глубоких вен был зафиксирован у 65% госпитализированных пациентов, у 79% больных, переведенных в реанимацию, и у 94% из тех, кто находился в реанимации больше двух дней, несмотря на антикоагулянтную профилактику.

Тромбоз может развиться всего за пару дней и привести к летальному исходу. Исследователи полагают, что именно тромбозом можно объяснять, почему многие пациенты с COVID-19 страдают не только от нарушений в работе органов дыхания, но и теряют обоняние, а также испытывают проблемы с пищеварением и разнообразные сбои в работе кровеносной системы.

Как и другие осложнения, тромбы развиваются из-за чрезмерной реакции иммунной системы человека на коронавирус. Врачи-гематологи утверждают, что ранее не видели ничего подобного.

«Обычно тромбообразование является частью ответной реакции организма на небольшие травмы, однако та реакция, которую мы наблюдаем у пациентов с COVID-19, просто зашкаливает. И тромбоз наблюдается не только в крупных и малых кровеносных сосудах. Масштаб воспалений, который мы наблюдаем, свидетельствует, что помимо привычных тромбов у множества пациентов образуются тромбы и в мельчайших кровеносных сосудах. В особенности это касается легких, но затрагивает и другие органы - почки, сердце, кишечник...» - цитирует «Голос Америки» профессора King's College Hospital Рупина Ария.

У многих больных тромбоз развивается стремительным образом. Сгустки крови образуются в венах ног, вызывая тромбофлебит; в сосудах головного мозга, вызывая инсульт; в системе коронарного кровообращения (в сердце), вызывая инфаркт; в легких, вызывая тромбоэмболию легочной артерии; в кишечнике, вызывая ишемию и т.д.

"Поразительно, как много проявлений тромбобразований мы видим при COVID-19. И что еще удивительнее, они образуются у молодых пациентов. И все это при отсутствии первичных поражений. Нет даже обычных атеросклерозных бляшек", - сообщил профессор гематологии Harvard Medical School (учреждение высшего медицинского образования при Гарвардском университете) Роберт Фломенхафт.

Сейчас всем попадающим в больницы с COVID-19 в США стараются давать препараты для разжижения крови, такие которые обычно дают пациентам с инсультом. Но эти антикоагулянты увеличивают риск кровотечений, поэтому врачи призывают быть осторожнее - с одной стороны надо защитить от свертывания крови, с другой - не вызвать кровотечений.