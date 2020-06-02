Исследование: молодежь все чаще предпочитает электронные сигареты обычным

«В том, что касается отдельных видов наркотиков, заметны позитивные тенденции — например, сократилось курение и потребление конопли. Хорошо и то, что больше тех подростков в возрасте 15-16 лет, которые никогда не употребляли алкоголь. В то же время беспокоит тот факт, что число часто употребляющих алкоголь подростков не сократилось по сравнению с прошлым, проводившимся в 2015 году, исследованием», - пояснила руководитель исследования, заведующая отделом наркотиков и эпидемиологии инфекционных заболеваний TAI Сигрид Воробьев.

Около трети подростков в возрасте 15-16 лет в течение последнего месяца употребляли алкоголь, а четверть была пьяна в течение последнего года. За последние 10 лет сократилось потребление крупного количества алкоголь за один раз и частота потребления алкоголя в крупных количествах, заметнее всего эти показатели упали именно среди мальчиков.

Электронными сигаретами чаще пользуются мальчики, а снюсом девочки. Сократилось потребление конопли, но потребление успокоительных и/или снотворных без рецепта врача по сравнению с результатами прошлого исследования возросло с 9 до 15 процентов.

В том, что касается сигарет, алкоголя, конопли и успокоительных/снотворных, за последние четыре года мало изменилось. Несколько более доступным стал экстази. Почти каждый второй школьник получает алкоголь от друзей, что подчеркивает важность проверки возраста при продаже алкоголя.

Исследование показывает важность хороших отношений с родителями и контроля со стороны родителей, существования соглашений и следования им. Например, среди подростков, оценивавших свои отношения с родителем как хорошие, было значительно меньше курящих ежедневно, эти подростки также употребляли меньше алкоголя и наркотических веществ.

Как показало исследование, в адресованной молодежи профилактической работе нужно одновременно заниматься снижением доступности наркотиков, развитием социальных навыков молодежи и обучением родителей.

Исследование TAI о потреблении наркотических веществ среди эстонских школьников в возрасте 15-16 лет проводится с 1995 года, в прошлый раз оно проводилось в 2015 году.