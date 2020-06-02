Внимание, дети и родители ⟩ Медсестры таллиннской школы выступили с предупреждением

К солнечному излучению нужно относиться серьезно. Детей обычно контролируют взрослые, но вот уже подростки и ученики гимназии довольно большую часть времени проводят самостоятельно. «Крем от солнца должен быть всегда в сумке. Полученный в молодости солнечный ожог и злокачественная кожная опухоль меланома связаны напрямую. Полученные до 15 лет серьезные солнечные ожоги являются самым большим фактором риска возникновения меланомы в последующей жизни», – предупреждают школьные медсестры.

На побережье лучше отправляться после обеда

Поскольку лето в Эстонии весьма переменчиво, то мы привыкли брать от каждого солнечного дня по максимуму. Если у человека есть хоть какая-то возможность отправиться к водоему, то он ей пользуется. Школьные медсестры этого не одобряют. «Прямой загар нежелателен для всех. Воздействие ультрафиолетового излучения на кожу во многом зависит от типа кожи. Чем она светлее, тем чувствительнее и более подвержена опасности солнечного ожога. Поэтому необходимо избегать прямого загара и это прежде всего днем с 11.00 до 14.00, когда солнце наиболее интенсивно», – подтверждает Яна Кильг.

По ее словам, на берег можно приходить после 14.00 и использовать крем с защитным фактором начиная от SPF 30-50. Чем нежнее кожа, тем выше должен быть SPF. «Крем необходимо наносить за 15-20 минут до выхода, а после – каждые 2 часа», – делится советами медсестра.

Вода и облака не защищают от лучей

В воде человек также не защищен от солнца. «УФ-лучи проникают вглубь до 30 см от поверхности воды, поэтому даже если отправляться к воде только для купания, то и в этом случае нужно считаться с риском солнечного ожога», – предупреждает Яна Кильг и советует всегда после купания заново наносить крем.

Также школьная медсестра рекомендует пользоваться солнцезащитным кремом и в те дни, когда небо облачно. «Определенное количество УФ-излучения достигает поверхности земли и в облачную погоду», – подтверждает она.

Уровень УФ-излучения показывает страница Метеорологической службы, где также говорится о том, что наиболее высокий уровень УФ-излучения достигается летом в полдень. Для жителей северных стран этот уровень не должен быть высоким.

В случае УФ-индекса 3, средний житель Эстонии может получить ожог за 50 минут, а при индексе 6 – в два раза быстрее – за 25 минут. «Солнцезащитный крем летом весьма необходим – просим об этом помнить как учеников, так и их родителей», – настоятельно напоминает Яна Кильг общую просьбу всех медсестер SA Tallinna Koolitervishoid.

Солнце может «укусить» и спортсменов

Вторая медсестра Таллиннской 21-й школы – Яне Таммсаар – дополняет коллегу, говоря о том, что довольно часто ожоги возникают при занятии спортом или другой деятельностью в середине дня – например, это могут быть игры с мячом на побережье, катание на досках SUP по воде и другие виды занятий на воде.

«Занимаясь спортом или каким-то хобби, люди часто оставляют без защиты от солнца голову и лицо, а также плечи, шею и руки, где чаще всего и возникают ожоги», – поясняет школьная медсестра. Если на кожу нанесен крем, то голову также необходимо защитить головным убором или полотенцем, чтобы исключить получение солнечного удара.

«При занятии спортом на солнце необходимо употреблять достаточное количество жидкости, чтобы при обильном потоотделении не возникла бы нехватка жидкости в организме», – просит Таммсаар не забывать о потреблении воды.

Если солнце уже перебрали

Солнечный ожог проявляется покраснением кожи, а в более тяжелых случаях появляются и пузыри. Иногда это сопровождается жаром. Школьные медсестры говорят громкое «НЕТ» бабушкиному методу нанесения сметаны и советуют использовать для охлаждения кожи гель Burnshield или гель Aloe Vera. Кремы с большим содержанием жира и сметана скорее препятствуют охлаждению, и продлевают действие жара.