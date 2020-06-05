Больничная касса предъявила медучреждениям возвратные требования на полмиллиона евро

«После оповещения мы стали получать информацию от людей о таких случаях, когда медицинское учреждение предоставило Больничной кассе счет за лечение, но на самом деле человек не был на визите в медицинском учреждении или не получал услуги, указанные в лечебном счете. Также благодаря обращениям были обнаружены случаи, когда пациент сам полностью оплатил лечебный счет, то есть счет представлен медицинским учреждением как человеку, так и Больничной кассе. Такое поведение медицинского учреждения является незаконным", привела примеры Парв. Она добавила, что обращения людей о возможных нарушениях дают Больничной кассе необходимый сигнал для дальнейших действий.

В будущем Больничная касса планирует еще больше вовлекать в контроль медицинских счетов пациентов. «В качестве одного из способов мы планируем начать отправлять на электронную почту пациента уведомления о его лечебных счетах, которые прислали нам медицинские учреждения для оплаты». Кроме того, мы сейчас создаем дополнительную функциональную возможность в электронной базе данных системы здравоохранения, при помощи которой человек может оспорить лечебный счет напрямую на портале digilugu.ee. Когда человек нажимает на портале на кнопку оспаривания лечебного счета, Больничная касса получает уведомление о том, что лечебный счет был оспорен, и на основании полученной информации мы сможем обратиться в медицинское учреждение для получения разъяснений», - сказал Парв. Новое технологическое решение в базе данных лечебных счетов станет доступным для пациентов в начале 2021 года.

Контрольная деятельность Больничной кассы ограничена

На деятельность Больничной кассы также распространяется принцип „доверяй, но проверяй". «Мы доверяем нашим договорным партнерам и знаем, что качественное здравоохранение является нашей общей целью, а это значит, что мы предполагаем, что медицинские учреждения не будут злоупотреблять нашими общими финансовыми средствами. Однако одного доверия недостаточно, и необходимо проведение постоянного мониторинга использования общих средств, предназначенных для медицинского обслуживания населения», - подтвердила Парв.

Больничная касса серьезно относится к ошибкам и случаям мошенничества. «Если мы обнаруживаем нарушение, мы выставляем медицинскому учреждению возвратное требование. В случае повторного нарушения накладывается штраф за невыполнение условий договора. Например, в прошлом году мы выставили медицинским учреждениям почти 500 возвратных требований на общую сумму почти 411 000 евро», - подтвердила Парв. По словам Парв в большинстве случаев причинами таких случаев все же являются непреднамеренные ошибки, и происходят они из-за большого количества лечебных счетов. Например, медицинские учреждения могут предоставлять дублированные счета, ошибиться в кодировании, добавляют в лечебный счет неправильные медицинские услуги. Бывает и так, что врачи неправильно выписывают листы по нетрудоспособности или льготные рецепты. По словам Парв, многие договорные партнеры сами обращаются в Больничную кассу, если они обнаруживают, что они предоставили через систему неправильные данные или лечебные счета.