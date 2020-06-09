Распространение ВИЧ в Эстонии стабилизировалось, но по-прежнему на высоком уровне

Всего в период с 1988 по 2019 годов в Эстонии ВИЧ был диагностирован у 10 079 человек. В период с 2010 по 2019 количество новых выявляемых за год случаев снизилось в два раза. В ЕС Эстония в 2018 году по количеству новых случаев заражения занимала третье место после Латвии (17 случаев на 100 000 человек) и Мальты (15 случаев на 100 000 человек). В среднем по Европе этот показатель составляет пять случаев на 100 000 человек. Средний показатель Европейского региона ВОЗ составлял 16 случаев, и больше всего он был в России, где в 2018 году зарегистрировали 59 новых случаев заражения на 100 000 человек.

По-прежнему больше всего новых случаев заражения ВИЧ в Эстонии регистрируют в Таллинне и в Ида-Вирумаа, доля которых составляет соответственно 53 и 25 процентов. В 2019 году доля женщин среди новых зараженных составляла 37 процентов, и этот показатель в последние годы оставался стабильным. Средний возраст зараженных увеличился и у мужчин, и у женщин. Доля тех, кто старше 30 лет, увеличилась за последние пять лет, но абсолютный цифры уменьшились.

«Положительной тенденцией является уменьшение ВИЧ среди детей и подростков, а также крайне низкое распространение вируса от матери к ребенку. В последние пять лет не было ни одного такого случая», - прокомментировала старший научный сотрудник отдела дурманящих веществ и эпидемиологии инфекционных заболеваний Кристи Рюйтель.

Распространение ВИЧ внутри до сих пор главной группы риска, людей, принимающих наркотики инъекционно, стабильно, но все же не снижается. Увеличилось и количество случаев распространения среди гомосексуальных пар. Заражение ВИЧ гетеросексуальным путем увеличилось, особенно среди женщин и людей старше 29 лет. В случае гетеросексуального пути заражения лишь у немногих известно о том, что партнер входил в группу риска, поэтому сложно оценить, идет ли речь о сексуальном контакте с людьми с высоким риском – например, о принимающих наркотики инъекционно людях – или это гетеросексуальноео распространение внутри всего населения.

Уровень тестирования на ВИЧ в Эстонии как среди групп риска, так и среди всего населения год от года повышался: «На этом основании можно сделать вывод, что снижение новых случаев заражения ВИЧ не связано со снижением тестирования. В то же время вызывает озабоченность так называемые поздние ВИЧ-диагнозы», - добавила Рюйтель. В 2019 году, насколько это известно, у десяти процентов новых случаев в течение трех месяцев с постановки диагноза ВИЧ ставился диагноз СПИД. Это показывает, что человек годами являлся носителем ВИЧ, не зная об этом. В последние 10 лет доля поздних диагнозов постепенно увеличивалась.

В Эстонии работает государственная программа действий по ВИЧ на период 2017-205 годов, в которой имеются необходимые и профессиональные меры предотвращения распространения вируса. В плане действий есть три важных фокуса: раннее диагностирование, лечение и профилактика в группах риска: «Важно выполнять руководства тестирования на ВИЧ как на первичном уровне, так и в работе врачей-специалистов. Всех зараженных нужно начинать лечить сразу, обеспечив постоянное лечение, а также необходимо предотвращать распространение внутри групп риска, для чего, в числе прочего, нужно по-прежнему заниматься снижением последствий среди людей, употребляющих наркотики инъекционно».