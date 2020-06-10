Незастрахованные жители Эстонии смогут бесплатно получать анализы и лечение при подозрении на COVID-19

Во время чрезвычайного положения расходы на диагностирование и лечение незастрахованных пациентов с COVID-19 покрывались за счет отчислений из госбюджета. Теперь же после изменения постановления за эти услуги будет платить Больничная касса.

В список оплачиваемых Больничной кассой услуг для незастрахованных лиц добавятся анализы для диагностики коронавируса при подозрении на COVID-19, лечение данного заболевания и связанные с ним услуги здравоохранения.

«Финансирование лечения Covid-19 из бюджета Больничной кассы в том числе для незастрахованных лиц поможет гарантировать, что человек обратиться к врачу и сразу получит помощь, если он заболел или контактировал с заболевшим. Мы сможем своевременно и эффективно реагировать на каждый возможный случай COVID-19 только тогда, когда обеспечим всем находящимся в Эстонии людям необходимую помощь, в том числе возможность обратиться в ближайший центр семейных врачей при подозрении на коронавирус», - считает министр социальных дел Танель Кийк.

В период с января по середину мая 2020 года были представлены счета за лечение 276 незастрахованных человек на сумму 18 268 евро, у кого-то коронавирус подтвердился, у кого-то нет. Всего в Эстонии около 66 000 незастрахованных лиц, то есть почти пять процентов населения.