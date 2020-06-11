Врачи встревожены последствиями политики социального дистанцирования

Как отмечает The Daily Mail, многие не обнимались, не жали руку или были лишены какого-либо контакта на протяжении недель и даже месяцев, передает MedDaily.

Ранее проводившиеся исследования показали, что одиночество, нехватка контактов грозит депрессией, сердечными заболеваниями, повышенным артериальным давлением, проблемами с иммунной и нервной системами. По словам ученых, тактильный контакт (кожа к коже) важен с самого рождения. Через него ребенок общается с матерью. Тактильный контакт помогает успокоить младенцев, наладив режим сна, поддержав работу иммунной системы и мозга.