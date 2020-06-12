Каждый год сотни тысяч людей в Латвии страдают от проблем с психическим здоровьем, однако в обществе до сих пор преобладают предрассудки (стигма), из-за чего многие не обращаются к специалистам, пишет Русский TVNET.

Портал Apollo продолжает проект «Как твои дела на самом деле?», цель которого при помощи разговоров как со специалистами, так и просто с известными в обществе людьми, столкнувшимися с подобными проблемами, образовывать население в вопросах психического здоровья.

В рамках проекта врач-психиатр, заведующий кафедрой психиатрии Рижского университете им. Страдиня профессор Элмар Ранцанс рассказал об антидепрессантах, их особенностях, рисках и распространенных мифах.

Эффективность антидепрессантов была доказана на протяжении многих лет

Антидепрессанты появились в клинической практике в середине прошлого века после случайного открытия. В последующие 60 лет их эффективность неоднократно подтверждалась. Сегодня производство этих препаратов продолжается - разрабатываются более современные, более легко переносимые антидепрессанты, напоминает профессор Ранцанс.

Антидепрессанты воздействуют на три основных вещества (нейромедиаторы), которые обеспечивают нормальное функционирование мозга - сератонин, дофамин и норадреналин. Лекарства не заменяют эти вещества, а помогают восстановить их количество в мозге до нормального уровня, после чего организм сам начинает его сохранять.

«Наиболее близкую аналогию с антидепрессантами можно привести на примере гипса, наложенного на сломанную руку. Сам гипс перелом не лечит, но фиксирует руку, чтобы та могла зажить, и через некоторое время мы можем его снять», - объясняет специалист.

Он указывает - хотя не совсем понятно, почему уровень нейромедиаторов падает, известно, что лекарства в таких случаях помогают. С другой стороны, если здоровый человек использует антидепрессанты, он не будет ощущать себя счастливее и, возможно, почувствует только побочные эффекты.

Со времен открытия антидепрессантов наблюдается их эффективность в лечении различных других нарушений психического здоровья - тревожности, агорафобии, генерализованного тревожного расстройства. В этих случаях лекарства требуют другого подхода, меньших доз, большего терпения, пока они не начнут действовать, поясняет специалист.

«Необходимо помнить, что антидепрессанты эффективны и сегодня очень широко доступны», - говорит профессор Ранцанс.

На вопрос, что именно происходит в мозге человека, когда он принимает антидепрессанты, специалист отвечает, что на самом деле это невозможно объяснить без использования визуализаций. Он добавляет, что важно не то, какие процессы стимулируют лекарства, а тот факт, что эти вещества попадают в мозг и восстанавливают болезненно низкие уровни других нейромедиаторов в синаптическом промежутке между двумя нейронами.

В свою очередь, говоря о том, как антидепрессанты помогают нейромедиаторам, психиатр предлагает провести аналогию с пациентом, у которого диабет.

«Получается так, что организм сам не вырабатывает достаточно инсулина, и человек полностью зависит от количества этого вещества, вводимого извне. Инъекция инсулина может способствовать расщеплению сахара, нормальному функционированию организма. Нет инсулина - организм не функционирует. Так называемая терапия замещения», - объясняет специалист.

Почему люди избегают использования антидепрессантов?

Отвечая на вопрос, чего ожидать человеку, которому врач советует начать принимать антидепрессанты, профессор Ранцанс предлагает сначала подумать - почему многие не хотят принимать эти медикаменты? Он указывает, что этому есть несколько объяснений - неверная информация о лекарствах и их действии, а также различные предрассудки.

«Люди не готовы признавать свою болезнь, а использование лекарств похоже на ее признание», - поясняет специалист, упоминая также всевозможные предрассудки о том, что лекарствами пользуются слабые люди без силы воли, которые не могут самостоятельно справиться со своими проблемами.

«Это полный абсурд - указывает психиатр. - Так же, как требовать от человека, чтобы его кость срослась силой мысли. Можно ли вылечить сломанную руку без гипса? Да, кость рано или поздно срастется, но насколько правильно?»

«Необходимо понимать, что действие этих лекарств отличается от многих других. При легкой депрессии антидепрессанты начинают свою работу только спустя две-три недели, в течение которых постепенно восстанавливается тонкий состав химических веществ в мозге и настроение людей начинает улучшаться.

Во время терапии приходится проявлять терпение.

Через два месяца пациент должен почувствовать себя полностью хорошо - так, как он чувствовал себя раньше», - объясняет специалист, отмечая, что на этом курс лечения не заканчивается. Антидепрессанты следует продолжать принимать в течение еще как минимум трех или четырех месяцев.

Таким образом, общий курс лечения, пока мозг восстановит свою прежнюю стабильность и сможет функционировать без лекарств, составляет около шести месяцев. Однако люди часто перестают принимать антидепрессанты слишком быстро.

«К сожалению, с этим у людей проблемы, так как все привыкли принимать лекарства только тогда, когда плохое самочувствие. Что обычно происходит в таком случае - депрессия не обостряется сразу, на следующий день. Для этого может потребоваться три, четыре или даже шесть недель.

Если депрессию не излечить полностью - она вернется, потому что курс лечения не был завершен в соответствии с рекомендациями вашего врача. Это самая распространенная ошибка, которую допускают пациенты», - объясняет профессор.

Психиатр напоминает, что со временем лекарства усовершенствовались, и если вам когда-либо приходилось принимать по две-три таблетки три раза в день, то сегодня достаточно одной таблетки в день. Антидепрессанты также стали легче переносимыми, имеют более легкие и менее распространенные побочные эффекты, к которым организм обычно привыкает, адаптируется в течение первой недели, и люди не чувствуют этого лечения.

От антидепрессантов нельзя стать зависимым

Специалист также отмечает, что существует абсолютно научно необоснованное предубеждение, что от антидепрессантов можно стать зависимым.

«Вы видели когда-нибудь наркомана, который кайфует от антидепрессантов?» - задает риторический вопрос Ранцанс.

Он объясняет, что преждевременная отмена антидепрессантов может обострить заболевание, тогда прием лекарств придется возобновить. В результате у человека не начинается новый эпизод депрессии, а продолжается тот, лечение которого не было закончено. Тем не менее это не пристрастие, потому что, если лекарство первоначально использовалось правильно, после завершения курса с прерыванием принятия медикаментов не должно возникать проблем.

«Зависимость возникает в том случае, когда человеку приходится использовать вещество, чтобы нормально функционировать в течение дня. Так же и с курением. Каждый знает кого-то, кто курит. Как бросить? Очень сложно. В случае с антидепрессантами такого нет», - объясняет специалист.

Следует также учитывать, что, хотя депрессия в целом является заболеванием, хорошо поддающимся лечению, есть люди, у которых депрессия может повторяться 10, 20 или даже больше раз в год в течение жизни. Таким пациентам назначают антидепрессанты к применению более шести месяцев, но это определяется лечащим врачом.

«Есть пациенты, у которых депрессия обостряется несколько раз в год, и им нужно принимать антидепрессанты в течение многих лет. Здесь можно провести аналогию с людьми с высоким кровяным давлением. Сначала они принимают лекарство эпизодически, затем те, кто не может стабилизировать давление, вынуждены принимать препараты годами», - говорит профессор Ранцанс. Но пройти курс лечения - «первая заповедь».

Еще одно преимущество успешного лечения первого эпизода депрессии заключается в том, что «пациент сам понимает и осознает, когда у него начинается депрессия», а не обращается за помощью, когда она длится уже месяцы или годы.

«Когда человек уже образован, он понимает, что это начинается депрессия, а не просто расстройства сна, тревожность или потеря аппетита.

Опасения по поводу того, что препарат теперь придется принимать постоянно с первого эпизода депрессии, необоснованны.

Такого рецепта антидепрессантов - по одной таблетке до конца жизни - я за свою профессиональную деятельность еще ни разу не выписывал», - уверяет доктор.

Преимущества перевешивают недостатки

В случае биполярного аффективного расстройства, когда «настроение человека - словно большие качели» качаются от глубокой депрессии до весьма эйфорического состояния, также и депрессия может быть связана с хроническими заболеваниями и другими случаями. Поскольку антидепрессанты используются не только для лечения депрессии, они могут по-разному влиять на людей в разных условиях.

Психиатр также отмечает, что «важно понять, откуда с научной точки зрения» появились знания о таких побочных эффектах. Говоря конкретно о самоубийствах, профессор Ранцанс напоминает, что «мысли о суициде часто возникают именно у пациентов с депрессией, в свою очередь люди, которые уходят из жизни путем самоубийства, часто депрессивны».

«Если человек не лечит свою депрессию, болезнь начинает преобладать, и он может покончить жизнь самоубийством, в то время как антидепрессанты значительно уменьшают эти мысли», - говорит он.

Риск также может заключаться в том, что человек с депрессией и суицидальными мыслями не чувствует себя физически способным сделать что-то с собой, но после первых недель лечения физическое самочувствие улучшается, а депрессивные мысли не отступают. Поэтому специалист должен регулярно встречаться с пациентами и поддерживать тесный контакт.

Что касается других побочных эффектов, он отмечает, что существует более 20 различных типов антидепрессантов, каждый из которых имеет свои нюансы и возможные побочные эффекты.

Ситуация, когда пациент, например, быстро набирает вес из-за приема лекарств (побочный эффект, типичный для более старых антидепрессантов - прим. ред.), является «абсолютно неприемлемым и указывает на недостаточное сотрудничество между пациентом и врачом», подчеркивает психиатр.

Он отмечает, что сегодня, употребляя антидепрессанты, человек не должен чувствовать никаких побочных эффектов. Если таковы имеются, вы должны обратить на них внимание и искать решение вместе с врачом.

Профессор Ранцанс говорит, что еще одними наиболее распространенными побочными эффектами лекарств старого поколения являются сухость во рту и запоры. В свою очередь, медикаменты нового поколения могут вызывать тошноту и нарушения сна в первые десять дней приема. Однако все это можно исправить правильно подобранной дозой. Примерно 10-15% людей могут испытывать снижение либидо и сексуальной функции при длительном применении антидепрессантов. Однако стоит помнить, что преимущества перевешивают эти недостатки.

«Важно понимать, что все это временно. Когда вы перестанете принимать лекарства, все функции будут восстановлены в течение следующих двух недель».

Профессор Ранцанс также говорит, что легкую, умеренную депрессию могут лечить и хорошо образованные семейные врачи, которых в Латвии довольно много. Но если есть какие-либо проблемы и депрессия не поддается лечению или появляются побочные эффекты, необходимо обратиться к психиатру. Часто пациенту удается помочь, просто сменив лекарство.

Некоторые витамины стоят дороже

Отвечая на вопрос о том, что люди могут выбрать антидепрессанты в качестве самого легкого пути, вместо того чтобы заниматься психическими заболеваниями с помощью психотерапии, специалист отмечает, что нужно провести различие между депрессией как болезнью и депрессией как психологической реакцией.

«Если у человека развилось депрессивное состояние от психологически неразрешимых проблем, то эффект антидепрессантов будет частичным», - говорит профессор, отмечая, что препарат не поможет решить такие проблемы - это может сделать психотерапевт.

В свою очередь, депрессию как заболевание можно лечить как с помощью лекарств, так и психотерапии, подчеркивает Ранцанс. Однако проблема в том, что психотерапия в Латвии оплачивается государством в минимальном размере и только в определенных местах, в то время как консультация частной практики стоит дорого.

«Если вы посмотрите на сайт любого практикующего частного психотерапевта, вы увидите, что цена одной консультации начинается с 30 евро. Если вы должны регулярно получать психотерапию, это означает, что вам нужно как минимум 120 евро в месяц», - говорит доктор. Между тем стоимость антидепрессантов в Латвии составляет от пяти до десяти евро в месяц, поэтому лекарства гораздо более доступны.

«Лечение депрессии сегодня очень доступно, - подчеркивает профессор. - Некоторые витамины стоят дороже».

Не все проблемы можно решить при помощи таблеток

Специалист отмечает, что лечение любого заболевания требует правильного диагноза. Проблема в том, что люди часто приходят к специалисту, утверждают, что у них есть симптомы определенного заболевания, и врач ставит диагноз, не исключая другие возможные причины. Также, указывает психиатр, необходимо понимать природу заболевания. Например, сущность вегетативной дистонии заключается в том, что нерешенные психологические проблемы проявляются в виде соматических симптомов. Такие вещи нельзя решить с помощью лекарств, и основным видом лечения этого заболевания является психотерапия.

«Необходимо копаться в психологических переживаниях. Они могут быть так далеко закопаны, что человек просто не связывает их с этими симптомами, которые таким образом рвутся наружу», - поясняет специалист.

Профессор подчеркивает, что решающую роль играют образование людей и точный диагноз. Хотя лекарства могут помочь уменьшить некоторые острые симптомы, что нередко необходимо при определенных соматоформных расстройствах, в долгосрочной перспективе они не помогут.

«Да, это уменьшит симптомы, но люди должны смотреть. Это их выбор - хотите ли вы справиться с этим или нет. Да, иногда мы назначаем лекарства, чтобы уменьшить эти очень тяжелые симптомы, когда ничего нельзя сделать, но [необходимо] также ясно показать - этим ничего не решить. Это как сорняки - если ты будешь просто срезать листья, а не выкорчевывать - твой сад зарастет.