Ученые назвали продукт, который снижает риск развития инсульта

Специалисты изучили данные 15 исследований, которые проводились американскими и европейскими учеными, — в них проверялось здоровье в общей сложности 200 тыс. взрослых человек на протяжении нескольких лет.

Анализ показал, что люди, которые ежедневно съедают хотя бы 40 граммов сыра, имеют на 14% более низкий риск развития ишемической болезни сердца и на 10% более низкий риск инсульта по сравнению с теми, кто сыр не ест.