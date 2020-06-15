Распространенность венерических заболеваний безжалостно растет

Институт развития здоровья (TAI) в канун Иванова дня начал кампанию по напоминанию о важности использования презервативов. Слоган кампании «Возьми резинку с собой. Когда отправишься на поиски цветка папоротника» подчеркивает, как важно использовать презерватив во время случайных связей.

«Независимо от того, встретились вы впервые или состоите в отношениях уже давно - до тех пор, пока вы оба не протестируете себя, обязательно используйте презерватив», - прокомментировала глава Института развития здоровья Тийа Пертель.

Презерватив защищает от инфекций, передаваемых половым путем, включая ВИЧ. Пары не должны отказываться от его использования, пока не вступят в моногамные отношения и не пройдут тестирование на ВИЧ и другие инфекции.

Кампания ориентирована на людей, ищущих нового партнера в своей жизни. «Ослабление ограничений и начало праздников приведут к более разнообразным коммуникационным возможностям. Любовь, забота и уважение к себе и своему партнеру всегда включают в себя безопасное поведение в сексуальных отношениях», - объяснила решение выступить с кампанией незадолго до Иванова дня Тийа Пертель.

Хотя число новых случаев ВИЧ уменьшается с каждым годом, общее количество людей, живущих с ВИЧ, остается высоким. По данным Департамента здравоохранения Эстонии, в 2019 году было диагностировано 178 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией, а в апреле 2020 года - 55. Наибольшее количество случаев было выявлено в Таллинне и Ида-Вирумаа. Среди лиц в возрасте до 30 лет число новых случаев заражения снижается, но остается стабильным в более старшей возрастной группе.

Из других зарегистрированных инфекций, передающихся половым путем, наиболее распространенными являются хламидиоз (1090 случаев в 2019 году), реже гонорея и генитальный герпес. Регистрация инфекций, передаваемых половым путем, несколько снизилась за последние десять лет, но в 2019 году число случаев сифилиса и гонореи увеличилось почти на 50%. Обе инфекции могут иметь слабые симптомы, поэтому заразившиеся сами могут об этом не знать.