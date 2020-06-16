Фото ⟩ Проглотил и забыл: в легких пациента врачи нашли монету

Об удивительной медицинской истории со счастливым концом сообщили в начале этой недели многочисленные немецкие СМИ. Расположенную справа на фотографии монетку в один евроцент (левая - для сравнения) извлекли недавно из бронхиального дерева в легких одного из своих пациентов врачи клиники Святой Варвары в городе Хамм в земле Северный Рейн - Вестфалия.

Когда игра в дартс опасна для здоровья?

В январе Бернд Бергер, играя в дартс, держал эту монетку во рту и случайно проглотил, когда один приятель неожиданно решил похлопать друга по спине. Как сообщает агентство dpa, особого внимания случившемуся Бергер придавать не стал - был уверен, что она найдет для себя выход естественным путем, то есть очень скоро об этом просто забыл. Однако монета, как говорится, (незаметно) попала не в то горло.

Из легких - на счастье!