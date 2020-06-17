«Помогите детям родиться»: на лечение бесплодия пожертвовали рекордные 100 000 евро

Целью проведенной в конце 2019 года благотворительной кампании «Помогите детям родиться» был сбор средств для приобретения нового эмбриоскопа (time-lapse incubator) для Центра лечения бесплодия Восточно-Таллиннской центральной больницы. В Эстонии такое устройство будет первым, но потребность в нем очень велика, поскольку в среднем каждая десятая семья в стране сталкивается с проблемами в связи с бесплодием.

О нужности нового устройства рассказала руководитель Центра лечения бесплодия Восточно-Таллиннской центральной больницы доктор Тийна Лоог: «Эмбрион – это плод на ранней стадии развития, который возникает, когда яйцеклетка оплодотворяется спермой. При экстракорпоральном оплодотворении эмбрионы выращивают и контролируют в лабораторных условиях до 6 дней. В новый эмбриоскоп встроена камера, которая регистрирует весь процесс развития эмбрионов, используя технологию покадровой съемки time-lapse, причем для мониторинга эмбрион не требуется раз в сутки извлекать из инкубатора.

Таким образом, эмбрионы находятся в стабильной среде, которая напоминает естественную биологическую среду в матке женщины. Новое устройство позволяет выбрать для пересадки наиболее качественные эмбрионы, увеличив показатель успешности экстракорпорального оплодотворения до 50%. Это значит, что каждая вторая пересадка эмбриона может приводить к желаемой беременности. Эмбриоскоп обеспечивает лучшие результаты для более старших пациентов и для тех, кто уже неоднократно сталкивался с невозможностью забеременеть, а также сокращает число замерших на ранних сроках беременностей».

На эти деньги был приобретен первый в Эстонии эмбриоскоп нового поколения. ФОТО: Расмус Кооскора

По данным Института развития здоровья, в 2018 году в Эстонии было осуществлено 3011 циклов лечения бесплодия, что на 5% больше, чем годом ранее. В 2018 году в результате экстракорпорального оплодотворения родились 444 ребенка, что составляет 3,1% всех новорожденных. 209 таких детей родились при помощи Центра лечения бесплодия Восточно-Таллиннской центральной больницы.

Большая часть пожертвований была собрана от частных лиц и предприятий, принявших участие в благотворительном гала-вечере Colonna в конце 2019 года. Среди крупнейших благотворителей гала-вечера были учредитель Благотворительного фонда Colonna Роберто де Сильвестри, соучредитель инвестиционной фирмы Colonna Андреа Агостиноне, ряд инвесторов предприятия и гости.