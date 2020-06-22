Провизор рассказал, чего не нужно употреблять во время похмелья, как предотвратить и уменьшить головную боль

Симптомы похмелья начинаются, когда в крови понижается содержание алкоголя. Обычно это происходит на следующее утро. Основными признаками являются головная боль, тошнота и рвота. Добавим сюда усталость, обезвоживание и проблемы с концентрацией внимания, сниженное настроение, частое сердцебиение и тремор или судороги. Если симптомы тяжелые, речь идет об алкогольном отравлении, в случае которого нужно быстро позвать на помощь. На алкогольное отравление указывают нерегулярное или замедленное дыхание, низкая температура тела, постоянная рвота, смешанное сознание и судороги. В большинстве случае симптомы похмелья проходят в течение суток.

От чего возникает похмелье?

Точные причины возникновения похмелья неизвестны, но есть ряд факторов, которые могут его вызвать:

дегидратация – алкоголь выводит жидкость из организма, что в свою очередь может вызвать жажду, головокружение и нехватку витаминов;

раздражение желудка – алкоголь повышает выделение желудочной кислоты и замедляет скорость опустошения желудка, это может спровоцировать тошноту и рвоту;

снижение уровня сахара в крови – алкоголь снижает уровень сахара в крови, вызывая усталость, общую слабость, тремор или даже судороги;

алкоголь расширяет сосуды, что связано с возникновением головной боли;

из-за употребления алкоголя нарушается качество сна, что к утру вызывает усталость;

в метаболизме алкоголя возникают ядовитые продукты разложения, которые могут вызвать разные симптомы.

Как предотвратить похмелье?

Единственный четкий способ избежать похмелья – полностью отказаться от алкоголя. Но если его употреблять, есть способы для предотвращения или смягчения похмелья. Важно употреблять алкоголь умеренно и постоянно пить много воды. Алкоголь увеличивает частоту опорожнения мочевого пузыря, что вызывает в организме нехватку жидкости и минералов. Чтобы избежать похмелья стоит запастись водой с растворенными в ней витаминами. Второй простой способ предотвратить похмелье – отдыхать. Сон – самый эффективный способ восстановления тела. Кроме того, нужно помнить, что нехорошо употреблять алкоголь на пустой желудок, поскольку это вызывает раздражение желудка, вероятность возникновения тошноты и рвоты.

Будьте осторожны с болеутоляющими