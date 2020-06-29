Аркадий Попов: можно предположить, что коронавирус вернется вместе с другими болезнями

«Все остальные коронавирусы были сезонными. Можно предположить, что когда в Эстонии вновь станет больше других респираторных вирусов, вернется и коронавирус», - сказал медицинский руководитель чрезвычайного положения Департамента здоровья, заведующий центром неотложной помощи Северо-Эстонской региональной больницы Аркадий Попов в журнале Eesti Arst.
«Если то, что мы не видим увеличения заболеваемости, сейчас удержится, то первая потенциальная вероятность возникновения новой волны возникнет в феврале-марте будущего года, если к тому времени не появится вакцина или эффективное лекарство. Такой риск имеется, и мы должны это учитывать, поскольку вирус сейчас циркулирует в мире, и зараженных достаточно много в соседних с нами странах», - отметил Попов.
По словам медицинского руководителя чрезвычайного положения, в подготовке особое значение имеет документ, в котором пошагово расписано, что нужно сделать, чтобы быть лучше готовыми к следующей волне и большей вспышке. В числе прочего, по словам Попова, нужно иметь больше возможности для тестирования и пополнить запасы средств индивидуальной защиты как в больницах, домах попечения, скорой помощи и у семейных врачей, так и у других работников передовой. Больничная сеть должна быть лучше снабжена возможностями кислородного лечения.
«У нас разработаны планы и сценарии на случай, если появится очень много пациентов, нуждающихся в больничном лечении. Мы думаем и о том, что будет, если у наших больниц не хватит койко-мест. Максимально у нас почти 5000 койко-мест. Если их не хватит и в определенных районах количество пациентов окажется слишком большим, можно начать использовать внебольничные зоны, например, спортивные сооружения и так далее. Нужно подумать и о том, чтобы в больницах было больше изоляционных палат. По регионам и больницам это различается», - признал врач.
Доверенные лица-инфекционисты и проекты добровольцев должны, по словам Попова, сохраниться, чтобы в случае необходимости в чрезвычайной ситуации можно было задействовать этих людей. Заведующий центром неотложной помощи сказал, что Департамент здоровья должен больше задействовать аналитиков и, может быть, дать людям, которые в повседневной жизни в Департаменте здоровья не работают, дополнительное обучение в плане эпидемиологии: «Они могли бы в кризисной ситуации прийти на помощь эпидемиологам Департамента здоровья. Уже в этот раз мы получили опыт, что хотя на Сааремаа наши эпидемиологи с ситуации справились, в действительности они работали на пределе своих возможностей. Возникал риск, что не получится охватить всех зараженных и контактировавших с ними людей».