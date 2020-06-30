Больничная касса вновь приглашает женщин на скрининговое обследование.

"Всем женщинам, независимо от возраста, следует регулярно контролировать грудь, так как рак молочной железы также может развиваться между обследованиями",- говорится на сайте Кассы.

Рак груди можно обнаружить раньше, чем опухоль даст о себе знать и начнет распространяться в организме. Раннее выявление рака молочной железы имеет огромное значение, так как позволяет начать лечение вовремя. Возможностью раннего выявления рака груди является радиологическое исследование молочной железы или маммография. Маммография является исследованием с безопасной для здоровья малой дозой радиации.

В 2020 году на скрининговое обследование на обнаружение рака груди Больничная касса приглашает женщин, родившихся в 1953, 1954, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968 и 1970 годах.

Женщины, которые не принадлежат к целевой группе скрининга, также могут пройти обследование молочных желез вне скрининга и не должны входить в целевую группу. При желании пройти обследование нужно сначала обратиться к своему семейному врачу или гинекологу, который проверит здоровье и направит пациентку на скрининг груди, если это необходимо. Восточно-Таллинская центральная больница и Северо-Эстонская региональная больница имеют кабинет здоровья груди. Направление не требуется.