Эксперт напоминает: немытая клубника может быть опасна для здоровья

Грязная от песка или земли клубника может быть опасной, потому что вместе с ней в организм может попасть, например, ленточный червь или другой паразит, не говоря уже о болезнях желудочно-кишечного тракта и вирусах, пояснила эксперт по питанию Института развития здоровья Тагли Питси в программе Vikerraadio "Huvitaja", пишет Postimees.
Есть люди, которые не моют клубнику перед едой, и, по словам Питси, главной опасностью такого поведения является прямое заражение, если сборщик, например, кашлял на ягоды или ходил в туалет и не мыл руки должным образом.
Не стоит забывать и о возможных пестицидах, которые, по словам Питси, до сих пор не смываются с ягоды в процессе обычной мойки. Поэтому важно употреблять ягоды известного происхождения, в отношении которых известно, соответствуют ли они условиям, установленным относительо использования средств защиты растений.
По словам эксперта, все фрукты, овощи и ягоды приносят пользу организму человека, и их следует потреблять, по меньшей мере, по полкилограмма в день.