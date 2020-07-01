Эксперт напоминает: немытая клубника может быть опасна для здоровья

Есть люди, которые не моют клубнику перед едой, и, по словам Питси, главной опасностью такого поведения является прямое заражение, если сборщик, например, кашлял на ягоды или ходил в туалет и не мыл руки должным образом.

Не стоит забывать и о возможных пестицидах, которые, по словам Питси, до сих пор не смываются с ягоды в процессе обычной мойки. Поэтому важно употреблять ягоды известного происхождения, в отношении которых известно, соответствуют ли они условиям, установленным относительо использования средств защиты растений.