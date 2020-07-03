В Финляндии нашли новый вид комаров, способных переносить малярию

Малярии в Финляндии в настоящее время нет, однако эксперты говорят, что надо быть готовым ко всему, сообщает Yle.
В Финляндии нашли новый вид комаров, который, вероятно, способен переносить малярию. Согласно исследованию университета Хельсинки, вида Anopheles daciae раньше в Финляндии не встречали.
Вид комаров, потенциально переносящий малярию, нашли в регионах Уусимаа, Варсинайс-Суоми, Канта-Хяме, Пирканмаа, Северная Похьянмаа, Пяйят-Хяме, Сатакунта и на Аландских островах.
Как поясняет исследователь Университета Хельсинки Лорна Калвервелл, информация о распространении в Европе видов комаров, переносящих различные инфекции, очень важна, особенно в свете изменения климата.