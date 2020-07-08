В парке Паэ пройдут мероприятия в рамках Всемирной недели грудного вскармливания

Специалисты по грудному вскармливанию, прикорму, детскому сну, массажу и уходу за детьми соберутся для того, чтобы поддержать молодых матерей и ответить на самые волнующие вопросы. «К сожалению, многие мамы в процессе грудного вскармливания сталкиваются с проблемами и зачастую не знают, к кому обратиться за помощью. Бывает, что помощь приходит слишком поздно и дети переводятся на искусственное вскармливание. Надеюсь, что наше мероприятие восполнит эти пробелы и поможет мамам и их малышам», — отметила организатор мероприятия Анастасия Ермакова.

Мероприятие пройдет в виде коротких лекций, длительность каждой — 30 минут. После выступления лекторы ответят на вопросы собравшихся. Лекции будут проходить одновременно, можно будет выбрать интересующую тему. Кроме того, каждая лекция будет читаться несколько раз, чтобы присутствующие смогли получить всю интересующую информацию.

Лекторы-консультанты по грудному вскармливанию Анастасия Ермакова и Татьяна Кейт расскажут о золотом правиле ГВ и о том, как понять, «хватает ли молока малышу», когда можно дать соску, в каких случаях необходим докорм и нужно «сцеживаться».

Анна Тихонюк, консультант по грудному вскармливанию и детскому питанию, поделится информацией о том, когда вводить прикорм, что такое пищевой интерес и техники ввода прикорма.

Консультант по детскому сну Катерина Виноградова расскажет о мифах, связанных с ГВ и детским сном, и о том, как уйти от частых ночных пробуждений и разделить сон и еду.

Консультант по грудному вскармливанию и доула Екатерина Трюх проведет лекции для беременных и недавно родивших мам и коснется следующих тем: связь родов и ГВ, удобные позы для кормления грудью, правильное прикладывание к груди.

Светлана Пономарева, психолог и консультант по грудному вскармливанию, расскажет о плавном отлучении от груди и о том, какие мифы окружают грудное вскармливание.

Детский массажист и тренер по грудничковому плаванию Ангелина Кугениек ответит на вопросы о детском массаже и покажет практические приемы, которые можно будет в дальнейшем использовать дома.

Консультант по грудному вскармливанию и доула Анна Фирса объяснит, что такое лактостаз и нагрубание груди, как с этим справиться и в каких случаях нужно ехать в больницу.

Ольга Костап, консультант по грудному вскармливанию, проведет встречу с беременными и недавно родившими матерями, расскажет об особенностях ухода за грудным ребенком и о том, как отдыхать с грудничком, не забывая о себе.

Арт-терапевт Надежда Олару прочитает лекцию об арт-терапии и о том, как с ее помощью снять тревоги и напряжение во время беременности, а также об арт-терапии для детей как способе познания, расслабления и освобождения от разрушительных эмоций.

Для мам малышей от 10 до 24 месяцев консультант по грудному вскармливанию и прикорму Алена Ревин ответит на вопросы: нужно ли кормить после года, пустое ли после года грудное молоко и возможно ли кормление грудью во время новой беременности.

Мероприятие начнется в 11.00 и закончится в 15.30. Вход свободный с обязательной предварительной регистрацией. Проводится при поддержке управы Ласнамяэ. Поскольку лекции будут проходить на улице, организаторы просят взять что-то для перекуса, воду и плед, чтобы была возможность присесть.

Желающие смогут сделать пожертвование некоммерческой организации SIET RUS, которая проводит консультации по грудному вскармливанию на русском языке.