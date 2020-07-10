Исследование: находящиеся в изоляции пациенты чувствуют себя изгоями, находятся в состоянии страха и одиночества

Если сейчас эстонская система здравоохранения сосредоточена скорей на услугах, то одной из целей плана развития здоровья народонаселения Эстонии на период 2020-2030 годов является переход к системе здравоохранения сосредоточенной на человеке. Основой этого является информация о целевых группах.

«Планирование сестринской помощи для изолированных пациентов осложнена малыми знаниями о таком опыте», - сказала прошедшая учебную программу науки о сестринском деле в Тартуском университете Хели-Кая Кюбарсепп, по словам которой, это мало изучено как в Эстонии, так и во всем мире.

В своей магистерской работе Кюбарсепп рассмотрела опыт семи пациентов в эстонских региональных и центральных больницах: «Я считаю, что если медицинские работники будут учитывать этот опыт, они смогли бы лучше помощь следующим больным адаптироваться, а через это улучшилось бы и удовлетворенность медицинскими услугами».

Разный опыт

И хотя одиночная палата во время плохого состояния здоровья обеспечивает необходимым для восстановления покоем, это сопряжено с чувством одиночества и отсутствием самостоятельности: «Выходить из палаты было запрещено, исследуемые описывали ощущение тюремного заключения, поскольку их свобода была ограничена». Пациентов возмутило и то, что у них не было права слова при принятии решения, связанного с их здоровьем.

Нехватку ощущали в средствах проведения времени: телевизоре или радио. Пациентам долгое время приходилось проводить в тишине, что в свою очередь вызывало негативные эмоции и увеличивало потребность в общении. В тишине на нервы действовали разные звуки и световые изменения, которые издавали кровать, вентиляция или картины на стенах.

«Создание домашней обстановки и в без того сложном физическом и душевном состоянии крайне важно. По возможности нужно адаптировать изолятор под потребности и предпочтения пациента, там можно было бы разрешить иметь нужные ему вещи и, например, установить телевизор и радио», - рассуждает Кюбарсепп.

В одиночестве и бездействии возникало ощущение, что личное время замедляется. Пациенты составляли распорядок дня по времени питания и процедур, а в промежутках осознанно искали, чем себя занять, в числе прочего, пытались быть активными: «Конечно, нужно помогать поддержанию внешних контактов и общению с родственниками. И прежние исследовательские работы показывали, что визит родственников помогает снизить негативное психологическое влияние изоляции».

Опыт с медицинскими работниками

Пациенты понимали необходимость и эффективность контактной изоляции, но инфекционное заболевание и связанные с ним защитные меры вызывали в них ощущение себя грязнулей, изгоем и отвергнутым. Беспокоились о том, что могут заразить медицинских работников и родственников.

Также их пугали работники больниц, которые не использовали во время процедур и других манипуляций по уходу средства индивидуальной защиты. «Использование защитных средств среди медицинских работников не было единым, и вызывало в пациентах, кроме страха передачи вируса, замешательство. Один раз они видели излишне много средств защиты, а другой раз полное их игнорирование»,- описывает Кюбарсепп.

Исследуемые описали и неприятные моменты общения с медицинскими работниками. Некоторые работники вели себя и общались с пациентами оскорбительно, вызывая в них душевные страдания. Но пациенты мирились с плохим обращением и находили этому оправдание. И все же лишний раз старались не беспокоить персонал, поскольку опасались неприятного обращения и конфликтов.

«Одним из рисков контактной изоляции является возникновение подавленности и депрессии. Поэтому особенно важно, чтобы медицинские работники вели себя дружелюбно и находили время на то, чтобы выслушать проблемы пациентов. Позитивность и подбадривание поддерживали пациентов и помогали им лучше справляться с ситуацией», - считает Кюбарсепп.

В своей исследовательской работе она сосредоточилась на находящихся в контактной изоляции пациентах, но, учитывая пандемию Covid-19, советует исследовать опыт людей, находящихся в и открытой изоляции.

Руководителями магистерской работы Хели-Каи Кюбарсепп «Опыт совершеннолетних пациентов в контактной изоляции – квалитативное исследование» являются преподаватель-лектор Тартуской высшей школы здравоохранения Яника Паэль и ассистент науки о сестринском деле Института семейной медицины и народного здравоохранения Тартуского университета Мерле Сеэра.