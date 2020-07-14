Девушка, которая ждет четвертой операции на сердце, нуждается в помощи жителей Эстонии

До второй операции во время приступа ее сердце билось со скоростью 240-300 ударов в минуту и приступы случались 20-40 раз в день. Длительность одного приступа составляла от трех до пяти минут.

Детская клиника Клиники Тартуского университета с рождения является вторым домом этой девушки. В настоящий момент после третьей операции сердце Кристин бьется со скоростью до 200 ударов в минуту, она принимает лекарства, чтобы держать приступы под контролем. Устойчивость к нагрузке низкая. Раз в неделю случается приступ, который сопровождается обмороком, тошнотой, болью в груди, сердцебиением и общим недомоганием.

После третьей операции ситуация немного улучшилась, но чтобы полностью выздороветь, Кристин нуждается в четвертой катетерной абляции. Дополнительная операция может быть проведена за пределами Эстонии, в Риге опытным кардиологом Хассо Ууэтоа, который в начале 2020 года в Швеции прооперировал трехлетнюю Дилару.

В Тарту Кристин трижды оперировали лучшие специалисты, но безуспешно.

Кристин благодарит всех врачей, которые до сих пор способствовали улучшению ее состояния, особенно кардиолога Эху Лехтоя, которая когда-то согласилась взять маленькую девочку с больным сердцем под свое наблюдение и однажды вывела ее из очень плохого состояния. В три с половиной года малышка вновь попала в детскую больницу с приступом. Тогда ее сердце билось 280 раз в минуту и детский организм не мог вынести такую нагрузку. Доктор Эха Лехтоя в нерабочее время (ночью) прибежала в больницу и оказала ребенку быструю и профессиональную неотложную помощь. В самый критический момент в жизни Кристин врач отправила ее на реанимобиле в Клинику Тартуского университета, где на следующий день девочке сделали первую операцию на сердце.

Стоимость четвертой операции вместе с расходами составляет 15 000 евро, 7000 из которых уже имеются, так как Больничная касса частично компенсировала операцию Дилары. Таким образом Дилара внесла свой вклад в лечение Кристин. Операция состоится 5 августа в Риге.

Чтобы собрать недостающую сумму, неравнодушных граждан просят о помощи.

Обновление: по данным на 12 июля, благодаря неравнодушным гражданам, собрано уже 2000 евро, то есть осталось собрать 6000 евро.

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Получатель: Naerata Ometi MTÜ

Пояснение: Kristini toetuseks

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