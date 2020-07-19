Врачи предупреждают о синдроме разбитого сердца из-за эпидемии коронавируса

Научные специалисты констатируют, что стресс, испытываемый людьми в обстоятельствах эпидемии колронавируса, может оказывать физическое воздействие на сердце, о чем свидетельствуют растущие диагнозы. Опасную тенденцию роста случаев синдрома разбитого сердца в связи с эпидемией нового вируса обнаружили исследователи Кливлендской клиники. Стрессовая кардиомиопатия, о которой они предупреждают, является ответной реакцией после физического или эмоционального напряжения, стресса, расстройства. Данное состояние означает дисфункцию или недостаточность сердечной мышцы. Люди обычно испытывают симптомы, свойственные сердечному приступу, – боль в груди, одышку. Как правило, острых закупоренных коронарных артерий при этом не наблюдается. Тем не менее, левый желудочек сердца может быть увеличенным, передает MedikForum.

«Пандемия коронавируса вызвала различные уровни стресса в жизни людей всего мира. Волнение вызывает не только боязнь за здоровье близких, но и финансовые, эмоциональные проблемы, страх одиночества, изоляции. О развитии синдрома разбитого сердца в условиях эпидемии говорят нерегулярное сердцебиение, обмороки, низкое кровяное давление и кардиогенный шок, возникающий из-за неспособности миокарда перекачивать достаточное количество крови для удовлетворения потребностей организма под воздействием гормонов стресса на его клетки», - рассказал кардиолог клиники Анкур Калра.

Медики наблюдали 258 пациентов, поступивших с сердечными симптомами острого коронарного синдрома (ОКС) в период с 1 марта по 30 апреля, и сравнили их с четырьмя группами контроля пациентов с ОКС до пандемии. Они выявили значительное увеличение диагнозов стрессовой кардиомиопатии, достигшее 7,8% по сравнению с предпандемической заболеваемостью 1,7%.

Врачи предупреждают, что пик заболеваемости синдромом разбитого сердца приходится на летние месяцы. Данное нарушение может сильно ослабить иммунитет, страдающие им люди намного чаще сверстников заболевают острыми воспалительными заболеваниями (могут заболеть воспалением легких даже после банальной простуды), а также чаще попадают в автомобильные аварии из-за нарушения концентрации внимания.