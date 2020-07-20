В Эстонии начинают крупное исследование пациентов с раком легких

Северо-Эстонская региональная больница, Клиникум Тартуского университета, Ида-Таллиннская центральная больница, Министерство социальных дел, Больничная касса и компания Roche Eesti начинают новое исследование целесообразности, чтобы оценить возможность объединения сведений, собираемых в ходе лечения пациентов с раком легким, в единую базу данных.
В качестве первого важного шага в запуске проекта партнеры подписали протокол о намерениях. К исследованию с сентября привлекут 850 пациентов с первичным диагнозом рака легких, за которыми будут наблюдать в течение года. Всего исследование будет длиться два года.
Цель исследования целесообразности — методом проб на практике выработать необходимую для сбора данных пациентов с раком легких структуру и описать логику потока данных.
Это, в свою очередь, позволило бы объединить возникающие в ходе лечения данные и записи из существующих регистров в единую динамическую базу данных. Результаты исследования продолжительностью до двух лет будут собраны для публикации в сводный отчет. Отчет же может стать одним из вкладов в планирование следующих шагов на общегосударственном уровне.
«Сегодня у нас нет полного обзора пути лечения пациента и того, какое влияние оно оказывает на качество жизни пациента. Данный совместный проект — важный шаг для того, чтобы в будущем у нас были сведения, на основе которых можно оценить качество лечения, важные для пациентов результаты лечения, а также изменить путь лечения таким образом, чтобы оно было более человекоориентированным», - сказал руководитель Больничной кассы Райн Лаане.
«Речь идет о ценной инициативе, в которой к исследованию привлечены все три больницы, занимающиеся диагностикой и лечением рака легких, а также представители государства и частный сектор, - сказал ответственный исследователь, торакальный хирург доктор Танель Лайсааре. - В ходе исследования мы создадим план того, как данные будут наилучшим образом поступать в единую общегосударственную базу данных».
Член правления Северо-Эстонской региональной больницы Терье Пеэтсо подчеркивает то, что проект сосредоточен на пациенте: «Помимо сбора прямых медицинских данных этим проектом мы собираем обратную связь от пациентов о влиянии лечения на их качество жизни. Это поможет нам приблизиться к введению более человекоориентированного здравоохранения».