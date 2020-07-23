Семилетний Артём с опухолью мозга просит помощи добрых людей

У Артема была диагностирована опухоль мозга - анапластическая эпендимома - в восьмимесячном возрасте. Тогда же ему сделали первую операцию, и на сегодняшний день Артём был повторно оперирован, он получал также химиотерапию и лазерное лечение, ему делали пересадку стволовых клеток костного мозга, но несмотря на все усилия болезнь Артема не сдаётся. В конце прошлого года врачам Эстонии пришлось признать, что возможности активного лечения, к сожалению, исчерпаны. Но семья обратилась в медицинский институт имени Сергея Березина, находящийся в Санкт-Петербурге, чтобы попробовать в качестве последней возможности лазерное лечение, основанное на технологии Cyber Knife. Стоимость одной лечебной поездки вместе с расходами на проезд составляет около 3500 евро.

В конце прошлого года ездил Артём с мамой первый раз в Санкт-Петербург на лечение, тогда оплатить расходы на лечение и проезд помогли местное самоуправление и родственники. Эстонская Больничная Касса лечение Артёма за границей не оплачивает, так как согласно решению врачебного консилиума данное лечение пациенту противопоказано по медицинским показателям и вероятность достижения цели лечения меньше 50%. Продолжение лечения теперь зависит только от замечательных жертвователей, так как у семьи больше нет финансовых возможностей оплачивать лечебную поездку в Санкт-Петербург.

Cyber Knife или лазерное лечение киберножом - клинически проверенный лечебный метод, но все же эстонские врачи не осмеливаются дать Артёму надежду на выздоровление.

Семья же Артема и не думает сдаваться и пытается сделать для него все, что только возможно. Помощь Детского Фонда просят на продолжение лечения в находящейся в Санкт-Петербурге клинике имени Сергея Березина, куда Артема ждут на лечение уже в ближайшие дни.

Артёму можно помочь, позвонив на благотворительные номера Детского Фонда, и выбранная вами сумма добавится к вашему ежемесячному счету. Для пожертвования подходящей вам суммы надо позвонить на соотвествующий благотворительный номер:

позвонив на 9005025, пожертвуешь 5 евро

позвонив на 9005100, пожертвуешь 10 евро

позвонив на 9005500, пожертвуешь 50 евро.

Помочь можно также, сделав перевод на благотворительный счёт Детского фонда Клиники Тартуского университета и написав в пояснении „ Artjom“

Swedbank IBAN EE682200221015828742

SEB IBAN EE261010220014910011

Luminor IBAN EE791700017000285384

LHV IBAN EE527700771000610813