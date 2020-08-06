Тоомас Хендрик Ильвес надел маску и призвал жителей Эстонии следовать его примеру

Вчера, 5 августа, в Эстонии добавилось 22 положительных теста на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2. Восемь из них поступили из Тартумаа (четыре связаны со вспышками в ночном клубе Vabank и баре Naiiv. По состоянию на утро 6 августа в так называемую Vabank-вспышку попали 33 человека, а в Naiiv-вспышку 15 человек по всей Эстонии. Два случая поступили из Рапламаа и один из Ида-Вирумаа. 11 случаев зафиксированы в Силламяэском порту, где заболели моряки.

В конце июля в Эстонии вновь стала прослеживаться тенденция к росту положительных тестов на коронавирус. По данным Департамента здоровья, 18 июля в инфекционно опасный период человек с коронавирусом отправился в тартуский ночной клуб Vabank, а на следующий день проводил время в спа Meresuu в Нарва-Йыэсуу. Кроме того, он ходил по магазинам, а 23 июля в 21:00 был в кино в Tartu Lõunakeskus.

«После возвращения из США и двухнедельного карантина я почувствовал себя дома в Эстонии свободным — низкий уровень заражения позволял людям ходить без масок. По крайней мере, в деревне, хотя и в городах люди были беззаботными. Но теперь, когда количество случаев вновь и очень быстро стало расти, мы все должны позаботиться о себе и здоровье других, соблюдать дистанцию и в замкнутом пространстве и многолюдных местах носить маску. Текущий рост случаев должен нас беспокоить», - написал Тоомас Хендрик Ильвес на своей странице в Facebook.