Сердечно-сосудистые заболевания - основная причина смерти жителей Эстонии

От сердечно-сосудистых заболеваний в Эстонии скончалось 3858 человек, от различных видов рака - 1829 человек, свидетельствуют данные Института развития здоровья.

На третьем месте причин смерти стоят несчастные случаи и травмы - 440 смертей, из которых первые строчки в статистике занимают самоубийства - 91 смерть, отравления - 46 смертей и ДТП - 34 смерти.

От заболеваний пищеварительного тракта за полгода умерло 362 человека, от заболеваний дыхательных путей - 343 человека, в том числе от COVID-19 скончались 63 человека.

Заболевания мочеиспускательной системы унесли 98 человеческих жизней.