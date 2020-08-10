Ученые признали грязный воздух смертоноснее инфекционных заболеваний

То есть оно опаснее заболеваний вроде туберкулеза и ВИЧ, а также курения. Загрязнение воздуха даже смертоноснее войны, говорят ученые. Почти четверть населения мира проживает в четырех странах Южной Азии, которые относятся к числу наиболее загрязненных - в Бангладеш, Индии, Непале и Пакистане. Здесь грязный воздух может отнимать пять лет жизни.