Расширилась сфера ответственности консультационного телефона семейных врачей

Кроме этого, по консультационному телефону теперь по выходным можно продлевать жизненно необходимые рецепты и получать индивидуальные консультации - об этом в среду сообщила пресс-служба Больничной кассы.

Консультационная линия семейных врачей предоставляет консультации по различным вопросам, связанным со здоровьем, и проводит их как анонимно, так и с учетом личных данных. После того как звонящий на телефонную линию человек будет идентифицирован с помощью Mobiil-ID или Smart-ID, семейный врач, принимающий вызов, может просмотреть историю болезни человека и выписанные ему рецепты и, благодаря этой информации, предоставить звонящему еще более точные рекомендации.

Персональные консультации можно получить с понедельника по пятницу с 8.00 до 22.00 и круглосуточно по выходным. Анонимную консультацию можно получить по консультационному телефону круглосуточно каждый день. В праздничные и выходные дни с 8.00 до 17.00 часов семейные врачи консультационной телефонной службы также продлевают рецепты в случае экстренной ситуации.

Многие люди хотели бы продлевать рецепты по консультационному телефону и в другое время (например, в будние дни или по вечерам), однако, по словам Кюлли Фридеманн, главы отдела первичной медицинской помощи Больничной кассы, это нецелесообразно.

"Продление рецепта с помощью телефонной линии семейных врачей по выходным проводится только в экстренных ситуациях, и не может быть заменой визита к семейному врачу. Лекарственный препарат является только частью процесса лечения заболевания, и для выписки новых рецептов все же необходимо посещать семейного врача, который осмотрит человека, и, при необходимости, назначит проведение обследования. Если семейные врачи консультационной телефонной линии начнут массово продлевать рецепты, может случиться, что человек перестанет обращаться к своему семейному врачу, и в результате его здоровье может ухудшиться», - пояснила Фридеманн.

Кроме того, люди, работающие в праздничные и выходные дни, могут получить в случае заболевания персональную консультацию по телефону, используя для этого возможности идентификации по мобильному телефону. В свою очередь семейный врач, принявший звонок, может сделать в цифровой медицинской карте человека соответствующие записи в случае обнаруженного заболевания и необходимости выписки листа временной нетрудоспособности.

В следующий за выходными понедельник человек обязательно должен обратиться в свой центр семейной медицины, чтобы сообщить о возникшей необходимости выписки листа временной нетрудоспособности.

«Конечно, необходимо учитывать, что речь здесь идет только об уведомлении о своем желании выписать лист временной нетрудоспособности, окончательное решение об выписке листа принимает семейный врач человека», - добавила Фридеманн.

Кларика Калликорм-Раннаметс, руководитель службы консультационного телефона семейных врачей, сказала, что в последние выходные количество звонков снова увеличилось.

Звонят в основном из-за коронавируса, и, по словам Калликорм-Раннаметс, к сожалению, приходится констатировать тот факт, что люди продолжают много путешествовать в те страны, где зафиксирован высокий индекс репродукции (показатель эпидемиологической ситуации).

«Люди не относятся серьезно к тому, что даже если какая-либо страна с высоким индексом репродукции не является конечной целью их путешествия, многие рейсы совершают пересадки в таких странах, а следовательно и риск заражения выше для выбравших такие рейсы», - сказала он.

Из поездок часто возвращаются с насморком или повышенной температурой, или вскоре после поездки заболевает вся семья. Хотя полученное в поездке заболевание может и не быть коронавирусной инфекцией, Калликорм-Раннаметс посоветовала быть предельно осторожными и оставаться дома, если вы приехали из стран с высоким индексом репродукции или у вас проявились симптомы заболевания.

По словам Калликорм-Раннаметс, семейные врачи смогут провести по телефону консультацию о том, когда могут возникнуть симптомы, и объяснить, почему неразумно сразу же проверять человека без симптомов.