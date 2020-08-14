Для нуждающейся в операции на сердце малышки Брианны собрали необходимую сумму

Брианна родилась с пороком сердца — ее крупные кревеносные сосуды, легочная артерия и аорта поменяны местами. Для спасения ребенка в течение первых двух недель жизни необходимо сделать операцию, которую в Эстонии не проводят. Без хирургического вмешательства 90 процентов детей умирают в первый год жизни. Если говорить простым языком, то в ходе операции (ingl arterial switch operatsion или операция артериального переключения) аорта и легочная артерия переносятся на правильные места. В 95 процентах результат операции очень хороший и ребенок может дальше жить полноценной жизнью.

Операцию оплачивает Больничная касса, но, к сожалению, связанные с транспортировкой и лечением расходы ложатся на плечи родителей. Коронавирус вносит свои ограничения и крошечная Брианна нуждается как реанимобиле, так и воздушном транспорте, а родителям нужно жилье в непосредственной близости от больницы. Как долго Брианна пробудет в больнице, выяснится после операции.