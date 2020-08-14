Счет идет на часы: малышка Брианна срочно нуждается в операции на сердце

Детский фонд Клиники Тартуского университета в срочном порядке нуждается в помощи. Крошечной Брианне, которой всего пять дней от роду, необходима операция на сердце, которую можно сделать в Детской больнице Хельсинки. Расходы на поездку из Эстонии в Финляндию составляют 11 800 евро, пишет Tervis.
Брианна родилась с пороком сердца — ее крупные кревеносные сосуды, легочная артерия и аорта поменяны местами. Для спасения ребенка в течение первых двух недель жизни необходимо сделать операцию, которую в Эстонии не проводят. Без хирургического вмешательства 90 процентов детей умирают в первый год жизни. Если говорить простым языком, то в ходе операции (ingl arterial switch operatsion или операция артериального переключения) аорта и легочная артерия переносятся на правильные места. В 95 процентах результат операции очень хороший и ребенок может дальше жить полноценной жизнью.
Операцию оплачивает Больничная касса, но, к сожалению, связанные с транспортировкой и лечением расходы ложатся на плечи родителей. Коронавирус вносит свои ограничения и крошечная Брианна нуждается как реанимобиле, так и воздушном транспорте, а родителям нужно жилье в непосредственной близости от больницы. Как долго Брианна пробудет в больнице, выяснится после операции.
«Сейчас мы все ждем сигнала из Хельсинки, когда тамошняя детская больница будет готова принять маленькую Брианну и надеемся, что добрые люди быстро откликнутся на наш призыв о помощи. А пока о малышке заботятся специалисты отделения детской интенсивной терапии Клиники Тартуского университета», - сказала менеджер по стратегии Детского фонда Клиники Тартуского университета Сийри Оттендер-Паасма. По ее словам, этой весной на подобную операцию отправляли малыша Георга, который сейчас здоров и весел благодаря отзывчивости жителей Эстонии.
Чтобы помочь семье Брианны, позвоните по номеру для пожертвований Детского фонда. Сумма пожертвования будет добавлена в ваш месячный счет за мобильные услуги.
Позвонив по номеру 900 5025, пожертвуете пять евро.
Позвонив по номеру 900 5100, пожертвуете десять евро.
Позвонив по номеру 900 5500, пожертвуете 50 евро.
Также можно сделать перевод на счет для пожертвований SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond с пояснением Brianna.
Swedbank IBAN EE682200221015828742
SEB IBAN EE261010220014910011
Luminor IBAN EE791700017000285384
LHV IBAN EE527700771000610813
Coop IBAN EE824204278603586607