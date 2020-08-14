Счет идет на часы: малышка Брианна срочно нуждается в операции на сердце

Брианна родилась с пороком сердца — ее крупные кревеносные сосуды, легочная артерия и аорта поменяны местами. Для спасения ребенка в течение первых двух недель жизни необходимо сделать операцию, которую в Эстонии не проводят. Без хирургического вмешательства 90 процентов детей умирают в первый год жизни. Если говорить простым языком, то в ходе операции (ingl arterial switch operatsion или операция артериального переключения) аорта и легочная артерия переносятся на правильные места. В 95 процентах результат операции очень хороший и ребенок может дальше жить полноценной жизнью.

Операцию оплачивает Больничная касса, но, к сожалению, связанные с транспортировкой и лечением расходы ложатся на плечи родителей. Коронавирус вносит свои ограничения и крошечная Брианна нуждается как реанимобиле, так и воздушном транспорте, а родителям нужно жилье в непосредственной близости от больницы. Как долго Брианна пробудет в больнице, выяснится после операции.

«Сейчас мы все ждем сигнала из Хельсинки, когда тамошняя детская больница будет готова принять маленькую Брианну и надеемся, что добрые люди быстро откликнутся на наш призыв о помощи. А пока о малышке заботятся специалисты отделения детской интенсивной терапии Клиники Тартуского университета», - сказала менеджер по стратегии Детского фонда Клиники Тартуского университета Сийри Оттендер-Паасма. По ее словам, этой весной на подобную операцию отправляли малыша Георга, который сейчас здоров и весел благодаря отзывчивости жителей Эстонии.