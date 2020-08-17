Больничная касса запускает очередную кампанию по обследованию молочной железы у женщин

Общегосударственные скрининговые обследования могут служить своей цели только в том случае, если в них участвует более 70% целевого группы населения. Процент участия в скрининговых обследованиях в Эстонии ниже - в 2019 году в скрининговых обследованиях на раннее обнаружение рака груди участвовало только 57% женщин из целевой группы. С сегодняшнего дня Больничная касса запускает информационную кампанию, чтобы привлечь внимание к тому факту, что женщинам без жалоб и симптомов необходимо проходить обследование для раннего выявления рака груди.

Рак груди - самый распространенный вид злокачественных опухолей у женщин. Чаще всего он встречается у женщин в возрасте от 50 до 70 лет. Рак груди может быть обнаружен заблаговременно, т.е. еще до того момента, когда опухоль начинает вызывать проблемы и распространяется по организму.

«Посредством информационной кампании мы хотим напомнить женщинам, что регулярное участие в скрининговом обследовании на рак груди является необходимым начиная с определенного возраста. Мы также напоминаем, что скрининговые обследования являются прекрасной возможностью позаботиться о своем собственном здоровье», - сказала Маде Бамбус, главный специалист отдела первичной медицинской помощи Больничной кассы.

Бамбус добавила, что, хотя количество участников скрининга из года в год увеличивается небольшими шагами, по-прежнему есть женщины, которые по каким-то причинам не решаются прийти к врачу или просто не считают медицинское обследование груди необходимым, поскольку у них нет жалоб на свое здоровье. «Посещение врача и регулярные проверки здоровья должны стать нормой для каждого, и мы стремимся добиться этого с помощью информационных кампаний для населения», - добавила Бамбус.

В Эстонии на скрининговые обследования на раннее обнаружение рака груди приглашаются через каждые 2 года застрахованные женщины в возрасте 50–69 лет. В текущем году на обследования на раннее обнаружение рака груди ожидаются застрахованные женщины 1953, 1954, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968 и 1970 годов рождения.

Габор Сзирко, гинеколог, работающий в кабинете здоровья груди женского консультационного центра Восточно-Таллиннской Центральной Больницы, отмечает, что в медицине очень важна профилактическая работа, то есть проверка своего здоровья даже в таких случаях, когда сам человек чувствует себя хорошо и у него нет жалоб. «С помощью таких проверок мы можем выявлять заболевания на очень ранней стадии и очень успешно лечить их», - добавил Сзирко. «Важно понять, что каждая женщина - хранитель здоровья своей груди, и только она сама может уделять должное внимание ее здоровью», - подтверждает Сзирко и приглашает женщин принять участие в скрининге.

Для участия в скрининге не обязательно ждать личного приглашения. Если год рождения женщины указан в списке программы скрининга этого года, она может сама позвонить в соответствующее медицинское учреждение, контактные данные которого можно найти на сайте Больничной кассы.

Касса также напомнила, что на обследование груди можно прийти и вне скрининговых проектов и для этого не обязательно принадлежать целевой группе скрининговых обследований.

Чтобы пройти обследование, сначала необходимо проконсультироваться с семейным врачом или гинекологом, который проверит здоровье женщины и, при необходимости, направит ее на обследование груди. В Восточно-Таллиннской Центральной Больнице и Северо-Эстонской Региональной Больнице имеются специальные кабинеты для обследования груди, в которые можно обратиться и без направления врача.

В дополнение к больницам, скрининговое обследование рака груди можно провести и в маммографических автобусах, которые посещают различные уезды Эстонии в течение целого года. Подробную информацию о медицинских учреждениях и маммографических автобусах, в которых можно пройти скрининговое обследование, можно найти на интернет-странице Больничной кассы.

Маммография проводится женщинам в возрасте начиная с 30 лет, у которых есть связанные с грудью жалобы, на основании направления врача и начиная с 50 лет - через каждые два года в целях профилактики. В ходе скринингового обследования используется радиологическое исследование груди (маммография), которое является безопасным для здоровья.