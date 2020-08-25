Поможем спасти эту малютку! Новорожденная Беатриче срочно нуждается в операции на сердце

Недавно жители Эстонии собирали деньги для малышки Брианны, которая нуждалась в проведении в Хельсинки операции на сердце. Теперь аналогичная операция необходима Беатриче, которой всего шесть дней от роду. Семья девочки через Детский фонд Клиники Тартуского университета просит помощи неравнодушных граждан, чтобы оплатить связанные с транспортировкой и лечением расходы в течение ближайших трех-четырех недель. В общей сложносьт может понадобиться до 3800 евро.
Беатриче родилась с пороком сердца — ее крупные кревеносные сосуды, легочная артерия и аорта поменяны местами. Для спасения ребенка в течение первых двух недель жизни необходимо сделать операцию, которую в Эстонии не проводят. Беатриче готова принять Детская больница в Хельсинки, где ранее успешно оперировали других эстонских детей. Всего десять дней назад Детский фонд просил помощи для крошечной Брианны с таким же диагнозом. В прошлый четверг ей была сделана операция и, по словам финских врачей, все прошло хорошо.
К сожалению, без хирургического вмешательства 90 процентов детей умирают в первый год жизни. Если говорить простым языком, то в ходе операции (ingl arterial switch operatsion или операция артериального переключения) аорта и легочная артерия переносятся на правильные места. В 95 процентах результат операции очень хороший и ребенок может дальше жить полноценной жизнью.
Операцию и транспортировку на вертолете оплачивает Больничная касса, но, к сожалению, расходы, связанные с лечением ребенка и проживанием близких в Хельсинки, ложатся на плечи родителей. Детская больница в Хельсинки готова прооперировать Беатриче уже в эту пятницу, 28 августа. Как долго она пробудет в больнице, выяснится после операции.
Если вы хотите помочь Беатриче, позвоните по номеру для пожертвований Детского фонда:
Пожертвованная сумма добавится к вашему месячному счету за мобильные услуги.
Позвонив по номеру 900 5025, вы пожертвуете 5 евро
Позвонив по номеру 900 5100, вы пожертвуете 10 евро
Позвонив по номеру 900 5500, вы пожертвуете 50 евро
Также вы можете сделать перевод на счет для пожертвований SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond с пояснением Beatrice:
Swedbank IBAN EE682200221015828742
SEB IBAN EE261010220014910011
Luminor IBAN EE791700017000285384
LHV IBAN EE527700771000610813
Coop IBAN EE824204278603586607