Поможем спасти эту малютку! Новорожденная Беатриче срочно нуждается в операции на сердце

Беатриче родилась с пороком сердца — ее крупные кревеносные сосуды, легочная артерия и аорта поменяны местами. Для спасения ребенка в течение первых двух недель жизни необходимо сделать операцию, которую в Эстонии не проводят. Беатриче готова принять Детская больница в Хельсинки, где ранее успешно оперировали других эстонских детей. Всего десять дней назад Детский фонд просил помощи для крошечной Брианны с таким же диагнозом. В прошлый четверг ей была сделана операция и, по словам финских врачей, все прошло хорошо.

К сожалению, без хирургического вмешательства 90 процентов детей умирают в первый год жизни. Если говорить простым языком, то в ходе операции (ingl arterial switch operatsion или операция артериального переключения) аорта и легочная артерия переносятся на правильные места. В 95 процентах результат операции очень хороший и ребенок может дальше жить полноценной жизнью.

Операцию и транспортировку на вертолете оплачивает Больничная касса, но, к сожалению, расходы, связанные с лечением ребенка и проживанием близких в Хельсинки, ложатся на плечи родителей. Детская больница в Хельсинки готова прооперировать Беатриче уже в эту пятницу, 28 августа. Как долго она пробудет в больнице, выяснится после операции.