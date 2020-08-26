Школьная медсестра рассказала, как снизить стресс начала учебы у ребенка

Восстановите ежедневную рутину

За две недели до начала школы можно начинать приучать ребенка раньше отправляться спать и утром раньше вставать. Это хорошо делать постепенно. Например, каждый день время пробуждения передвигать на 15 минут, пока не достигните обычного режима просыпания во время учебного года. Снова приучайте к будильнику. Если в графике прошлого учебного года были недочеты, то хорошо начать новый учебный год с более здоровым образом жизни. Младший школьник должен спать ночью 9-10 часов, подростки – 8-9 часов. Также важен режим питания. В день должно быть 3 основных приема пищи и 1-2 перекуса.

Соберите и подготовьте школьные принадлежности

Продумайте и составьте список необходимых школьных принадлежностей. Закупайте их заблаговременно, чтобы выбор был лучше, а цены доступнее. Обязательно задействуйте в этом и самого школьника – особенно при выборе одежды, обуви и рюкзака, чтобы подобрать наиболее подходящие и удобные вещи. Также пусть ребенок испытает радость от выбора тетрадок, общих тетрадей и письменных принадлежностей для нового учебного процесса – все это станет частью радостного ожидания школы.

Приготовьте с вечера все то, что нужно на завтра

Утром на сонную голову можно что-то и забыть. Если ребенок еще в младших классах, то вместе с ним вечером для следующего дня подберите одежду, соберите ранец, вещи для физкультуры и прочее. Впрочем, и приготовления к завтраку можно сделать с вечера. Если же речь идет о более старшем школьнике, то и ему стоит посоветовать не откладывать сбор школьных вещей на последнюю минуту.

Обсудите вместе домашний уклад

Проговорите вместе когда и где ребенок будет выполнять домашние задания из школы, будет ли и как долго использовать смарт-устройства, сможет ли и как долго бывать в гостях у друзей, какие кружки по интересам и тренировки возможны, какие обязанности подходят для возраста ребенка (например, уход за домашними животными, поддержание порядка в своей комнате и т.д.) и прочие вопросы. Тогда вы можете быть уверены в том, что все вещи понимаемы одинаково.

Время у экрана не должно быть больше двух часов в день. Во время учебного года будут появляться и домашние задания, которые нужно будет делать за компьютером. Постарайтесь так определить временные ограничения, чтобы после завершения школьных заданий, ребенок во время учебного дня уже не использовал бы смарт-устройства. Важно также самим быть знающими пользователями сети и направлять ребенка, чтобы он мог безопасно бывать в интернете.

Обозначьте цели

Мотивацию проще поддерживать тогда, когда у ребенка есть цель. Цели могут быть связаны как с учебой, так и с социальной жизнью – главное, чтобы они были реалистичными и достижимыми, иначе ребенок разочаруется. Хвалите свое чадо за предпринятые усилия. Для достижения результата старайтесь использовать позитивные моменты – например, лучше сказать «ты можешь пойти во двор, когда домашка будет сделана», а не «ты не пойдешь никуда, пока не сделаешь домашку».

Семья – это ценность и источник энергии

Любой человек нуждается в том, чтобы для него находили время и его выслушивали бы. В семье у каждого должно быть как свое личное время, так и вместе проведенное время. Совместное времяпрепровождение создает доверие и хороший контакт между членами семьи. Тогда ребенок будет доверять вам и свои проблемы. Календарь с делами и задачами каждого члена семьи стоит держать на видимом для всех месте, чтобы лучше планировать.

Позаботьтесь о себе и при необходимости обращайтесь за помощью