Риск инсульта можно снизить, отказавшись от одной привычки

В новом исследовании изучалась связь между отказом от курения после того, как была обнаружена аритмия, и риском инсульта и смерти от всех причин. Ученые использовали базу данных Национальной службы медицинского страхования Кореи.

В период с 2010 по 2016 год исследователи идентифицировали более полумиллиона пациентов с впервые диагностированной фибрилляцией предсердий. Пациенты с предшествующим инсультом были исключены. В исследование вошли 97,6 тыс. пациентов, которые прошли общенациональное медицинское обследование менее чем за два года до постановки диагноза. Второе обследование проводилось в течение двух лет. После второго осмотра пациенты наблюдались на предмет инсульта или смерти.

В течение трехлетнего наблюдения выяснилось, что бросившие курить, по сравнению с действующими курильщиками, имели на 30 процентов меньший риск инсульта, а вероятность смерти от всех причин была ниже на 16% после учета дополнительных факторов.