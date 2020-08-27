EVEA: Больничная касса могла бы оплачивать больничный начиная со второго дня

Об этом сообщила в четверг пресс-служба ассоциации, отметив, что EVEA считает разумным как можно скорее прекратить так называемый временный период и снять с предпринимателей обязанность оплаты больничного с 4 по 8 дни.

Ассоциация отметила, что весенний коронакризис нанес удар по экономике и сильнее всего он задел туристический сектор, в первую очередь, предприятия общепита и размещения — первые ограничения легли на плечи именно этих предпринимателей и конечно труднее всего пришлось малым предпринимателям.

По этой причине, считает EVEA, следовало бы меры государственной помощи направить в первую очередь малым предпринимателям и сильнее всего пострадавшим секторам. К сожалению, последние не были квалифицированы для большей части мер господдержки. Между тем, назревает так называемая вторая волна, от которой уже пострадали предприятия досуга и общепита в Тартуском и Выруском уездах.

EVEA призывает ответственных за принятие решений и в первую очередь правительство сделать выводы из весенней вспышки коронавируса и в дальнейшем вводить различные ограничения, обязанности, запреты очень обдуманно — на чаше весов не только здоровье людей, но и свобода предпринимательства и рабочие места людей.