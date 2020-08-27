С детства живущий с раком Йоэль: долгое время это казалось ерундой

Диагноз остеосаркома Йоэль получил тогда 26 декабря. Речь шла о том типе опухоли, которая чаще всего встречается именно у детей и подростков. К счастью, речь шла о локальной болезни, которая располагалась, скажем так, в одном месте. Поскольку опухоль не распространилась и находилась в одном месте, ее можно было вырезать и ограничить дальнейшее распространение химиотерапией.

На проверки Йоэль не ходил давно – в последний раз был перед поступлением в университет. Но в определенном смысле эта болезнь остается с человеком навсегда: «С точки зрения профессии она в значительной степени повлияла на мою жизнь. Есть вещи, которые я, работая с пациентами, могут делать, а есть то, что нет. Бывают ситуации, когда мне нужно поднять руки и сказать, что этого сделать я не могу. Я много об этом думал и пришел к выводу, что свою работу и карьеру я должен согласовать с тем, что я в состоянии делать».

Йоэль говорит о том, что из-за проведенной во время лечения операции у него нет сустава в правом плече. Рассказывая о повседневной жизни, Йоэль приводит в пример, что когда официанты кладут нож-вилку на свои места, он просто молча меняет их местами. Гуляя с собакой, он никогда не берет поводок в правую руку. Но это не мешает ему лечить других и вносить свой вклад в развитие медицинского образования.

Физически тяжелые моменты

Йоэль говорит, что ребенком он не мог понять сложности болезни: «Понимание, что речь идет о чем-то серьезном, исходило из общения с взрослыми. Я скорее отражал то, что мне говорили, а не то, что я сам мог понимать». Но связанные с лечение тяжелые моменты – тошнотуа, усталость, отсутствие аппетита он помнит хорошо.

И хотя за время болезни и лечения он познакомился со многими своими сверстниками, у него не появилось друзей, с которыми он дружил бы по сей день. Другие дело, доктор Сирье Миккель, которая была его лечащим врачом: «Она словно осталась в моей жизни после болезни. Снова мы встретились во время учебы в университете. Моя жена – детский врач, она тоже какое-то время училась у Сирье Миккель. Поэтому и в университете у нас была возможность общаться. Она абсолютно фантастический человек».

Инфопоток, который сводит с ума

Когда Йоэль лечился в больнице, а это было пару десятков лет назад, мобильной связи и смартфонов еще не было. «Мама звонила домой с таксофона, а истории болезни мы получали на бумаге», - рассуждает Йоэль о том, как сильно изменилась жизнь за время его болезни.

Тем детям и родителям, жизнь которых изменил онкологический диагноз, Йоэль советует не думать о том, что будет, находиться здесь и сейчас. Он объясняет, что сегодня слишком много информации, как научной, так и придуманной, плюс имеются знакомые, и у каждого есть «правильное» мнение. Не говоря уже об альтернативной медицине. Все это означает то, что информации слишком много: «Сориентироваться в ней, в то же время попытаться позаботиться о своем ребенке и семье, работать и жить какой-то нормальной жизнью, это серьезное испытание. Я сам день ото дня стараюсь жить в ситуации здесь и сейчас. И считаю, что это работает. Нужно доверять тому, что в этот момент кажется правильным, поскольку быть умным задним умом, это страшно».