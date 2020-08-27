С детства живущий с раком Йоэль: долгое время это казалось ерундой

Йоэль Лимпре (30) закончил медицинский факультет Тартуского университета и учится в резидентуре по специальности – врач по внутренним болезням. Когда ему было девять лет, у него диагностировали опухоль в кости, что в итоге повлияло на выбор профессии молодого мужчины, пишет Postimees.
Сейчас Йоэль успешно закончил основное обучение и имеет степень врача. Пока не завершена специализация на врача по внутренним болезням: «Тут у меня чуть затянулось, поскольку занимаюсь интересными дополнительными проектами». По словам Йоэля, выбранная специализация ему очень интересна. С одной стороны, люди сегодня долго живут с хроническими заболеваниями, и они только прибывают: «Точно также люди живут, имея сразу несколько хронических заболеваний. Именно такими пациентами занимаются врачи по внутренним болезням».
Но есть у Йоэля и вторая сторона – личная. Это – медицинское образования: «В широком смысле – это учеба и обучение, как в университете, так и в больнице». После этих слов у него начинают гореть глаза: «Никто не научит нового врача лучше, чем опытныйо врач. Это крайне важное место в нашем здравоохранении. Мы можем покупать новые тонкие машины и строить новые бетонные корпуса. Но самым критическим местом остается то, что там должны быть люди, которые умели бы этими машинами пользоваться и передавали эти знания последователям, чтобы молодым не приходилось изобретать велосипед».
Йоэль заверяет, что в Эстонии очень много чего хорошего: «Сейчас очень хорошее время для развития людей и процессов, а также для тигриных прыжков». Он верит и в то, что сейчас самое лучшее время для развития медицинского образования. У нас имеются отличные наставники, учебные программы и обучения, на опыте которых можно хорошо учить других: «Крайне важно обобщить и поделиться опытом».
Поход в больницу, как поездка в город
Сегодня Йоэль считает, что выявленная у него онкология не только повлияла на сегодняшний выбор профессии, но и полностью ее сформировала. «Когда нашли болезнь, мне было девять лет. Несмотря на всю сложность, тяжесть или нагрузку от болезни, тогда я пережил очень положительный опыт. Все это связано с больницей, работниками, врачами-медсестрами, да и с самим нахождением в больнице и поездкой в Тарту. Для меня отправка в тартускую больницу была как поездкой в город», - вспоминает живший тогда в маленьком городке на юге Эстонии Йоэль веселые времена, которые по своей сути были крайне сложными как для самого ребенка, так и для его семьи.
«Как бы ужасно это ни звучало, но многие поездки в больницу были позитивными, поскольку я мог отправиться в город. Однажды я даже выторговал находиться в больнице дольше, чем это было нужно, - вспоминает он. – И хотя сам я это особо не помню, говорят, что мне нравилось, когда мной занимались студенты или резиденты».
Ранний диагноз
В случае Йоэля положительно то, что диагноз был поставлен рано, а рак еще не успел сформировать метастазы. Все началось с обычной боли в костях, особенно по ночам: «Сначала мои боли связали с ростом или спортивными травмами. Довольно долго это казалось ерундой, но когда боли стали интенсивнее и обычные болеутоляющие с ними больше не справлялись, возникла серьезная обеспокоенность».
Диагноз остеосаркома Йоэль получил тогда 26 декабря. Речь шла о том типе опухоли, которая чаще всего встречается именно у детей и подростков. К счастью, речь шла о локальной болезни, которая располагалась, скажем так, в одном месте. Поскольку опухоль не распространилась и находилась в одном месте, ее можно было вырезать и ограничить дальнейшее распространение химиотерапией.
На проверки Йоэль не ходил давно – в последний раз был перед поступлением в университет. Но в определенном смысле эта болезнь остается с человеком навсегда: «С точки зрения профессии она в значительной степени повлияла на мою жизнь. Есть вещи, которые я, работая с пациентами, могут делать, а есть то, что нет. Бывают ситуации, когда мне нужно поднять руки и сказать, что этого сделать я не могу. Я много об этом думал и пришел к выводу, что свою работу и карьеру я должен согласовать с тем, что я в состоянии делать».
Йоэль говорит о том, что из-за проведенной во время лечения операции у него нет сустава в правом плече. Рассказывая о повседневной жизни, Йоэль приводит в пример, что когда официанты кладут нож-вилку на свои места, он просто молча меняет их местами. Гуляя с собакой, он никогда не берет поводок в правую руку. Но это не мешает ему лечить других и вносить свой вклад в развитие медицинского образования.
Физически тяжелые моменты
Йоэль говорит, что ребенком он не мог понять сложности болезни: «Понимание, что речь идет о чем-то серьезном, исходило из общения с взрослыми. Я скорее отражал то, что мне говорили, а не то, что я сам мог понимать». Но связанные с лечение тяжелые моменты – тошнотуа, усталость, отсутствие аппетита он помнит хорошо.
И хотя за время болезни и лечения он познакомился со многими своими сверстниками, у него не появилось друзей, с которыми он дружил бы по сей день. Другие дело, доктор Сирье Миккель, которая была его лечащим врачом: «Она словно осталась в моей жизни после болезни. Снова мы встретились во время учебы в университете. Моя жена – детский врач, она тоже какое-то время училась у Сирье Миккель. Поэтому и в университете у нас была возможность общаться. Она абсолютно фантастический человек».
Инфопоток, который сводит с ума
Когда Йоэль лечился в больнице, а это было пару десятков лет назад, мобильной связи и смартфонов еще не было. «Мама звонила домой с таксофона, а истории болезни мы получали на бумаге», - рассуждает Йоэль о том, как сильно изменилась жизнь за время его болезни.
Тем детям и родителям, жизнь которых изменил онкологический диагноз, Йоэль советует не думать о том, что будет, находиться здесь и сейчас. Он объясняет, что сегодня слишком много информации, как научной, так и придуманной, плюс имеются знакомые, и у каждого есть «правильное» мнение. Не говоря уже об альтернативной медицине. Все это означает то, что информации слишком много: «Сориентироваться в ней, в то же время попытаться позаботиться о своем ребенке и семье, работать и жить какой-то нормальной жизнью, это серьезное испытание. Я сам день ото дня стараюсь жить в ситуации здесь и сейчас. И считаю, что это работает. Нужно доверять тому, что в этот момент кажется правильным, поскольку быть умным задним умом, это страшно».
Утиное ралли в поддержку болеющих раком детей и их семей пройдет уже через пару дней. Купить уточку можно на сайте pardiralli.ee.