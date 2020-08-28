Исследование: в каких местах в Таллинне распространяется больше всего клещей?

Исследование было проведено в 2018 году, когда в Таллинне были изучены 17 зон на площади более 11 000 квадратных метров. Клещи были обнаружены в 13 зонах, всего было собрано 997 маленьких кровопийцев. Затем клещей проверяли на наличие вируса клещевого энцефалита и на провоцирующую клещевой боррелиоз бактерию под названием Borrelia burgdorferi, а также на другие клещевые патогены.

Наибольшее количество клещей было в Эстонском музее под открытым небом, Таллиннском зоопарке и тропах здоровья Пирита-Люкати - 22,2, 25,9 и 10,3 клеща на сто квадратных метра. «Это более высокие показатели, чем в некоторых местах на Сааремаа. В то же время в хорошо ухоженных местах с низко скошенным газоном и на участках, окруженных дорогами, где много тени, количество клещей было значительно ниже или их вообще не было обнаружено», - объяснила руководитель отделения вирусологии и иммунологии Института развития здоровья Юлия Геллер.

У проживающих в городских условиях клещей были обнаружены все те же возбудители, которые ранее выявлялись у клещей, гнездящихся в Эстонии в природных условиях.

Клещевой энцефалит обнаружили лишь в четырех случаях в четырех зонах в Таллинне: это речная долина Пирита вблизи городища Иру, тропа здоровья Ильмарисе в Нымме, Эстонский музей под открытым небом и Мяннику. Зато бактерию Borrelia обнаружили у клещей, собранных в каждой исследуемой зоне.

«Результаты исследования указывают на то, что клещи приспособились к жизни в природных городских условиях. Поэтому, отдыхая в городе, не исключен риск укусов клещей и заболеваний, поэтому следует быть внимательными и думать о своей защите», - предупреждает Геллер.