Социал-демократы: больничный лист должен оплачиваться с первого дня

Согласно предложению социал-демократов, первые восемь дней болезни государство и работодатель компенсируют совместно – 40 процентов Больничная касса и 40 процентов работодатель. Начиная с девятого дня заболевания компенсацию выплачивает только Больничная касса.

«Осенний период заболеваний приближается, растет количество случаев заражения Covid-19. При этом правительство так и не удосужилось обеспечить компенсацию по болезни людям с подозрением на инфекцию. Необходимо в конце концов разработать решение, которое даст работникам, работодателям и семейным врачам ясность в части оформления листа нетрудоспособности. Особенно остро этот вопрос касается людей с небольшими доходами, а также семей с детьми. Нужно сделать всё, чтобы эти социальные группы в случае болезни не оказались в еще более тяжелом материальном положении», – сказал председатель Социал-демократической партии Индрек Саар.

Сейчас если человек остается из-за болезни дома,то это означает для него серьезную потерю в доходах. Первые три дня болезни вообще не компенсируются, с четвертого по восьмой день компенсацию выплачивает работодатель в объеме 70 процентов, начиная с девятого дня – Больничная касса.

«Потеря дохода за три первые дня болезни для многих является большой проблемой. И риск, что многие заболевшие отправятся на работу вместо того, чтобы остаться дома, – велик. Для того, чтобы помочь людям сохранить здоровье и ограничить распространение инфекционных заболеваний на работе, нужно разработать новую схему компенсации по болезни», – отметила бывший министр здоровья и труда, социал-демократ Рийна Сиккут.