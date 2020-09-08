Почти треть жителей Эстонии не стали бы вакцинироваться от коронавируса

На вопрос "Согласились бы вы вакцинироваться против коронавируса при наличии бесплатной вакцины, одобренной Лекарственным департаментом?" 64 процента респондентов ответили "да" или "скорее да". 27% ответили "нет" или "скорее нет", а 8% затруднились с ответом.

На вопрос о том, должна ли вакцинация быть обязательной, 43 процента сказали "да" или "скорее да", а 47 процентов ответили "нет" или "скорее нет". 10 процентов опрошенных затруднились с ответом.

В преддверии сезона гриппа лишь 34 процента людей сказали, что готовы вакцинироваться. 59 процентов ответили "нет" или "скорее нет". Семь процентов затруднились дать ответ.