«Сейчас действительно нет причин для ограничения контактного обучения во всех целых школах. Если в классе есть зараженный, то в изоляцию уходит весь класс, не вся школа. Если инфицированы родители какого-нибудь ребенка, то он уходит в изоляцию, а остальные дети продолжать посещать занятия. Если в сообществе есть зараженный, непропорционально отправлять всю школу на домашнее обучение», - написала Лутсар в соцсетях.