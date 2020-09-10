Поднятую в социальный сетях тему о том, как действовать в случае обнаружения коронавируса в школе, комментирует профессор вирусологии Ирья Лутсар.
«Сейчас действительно нет причин для ограничения контактного обучения во всех целых школах. Если в классе есть зараженный, то в изоляцию уходит весь класс, не вся школа. Если инфицированы родители какого-нибудь ребенка, то он уходит в изоляцию, а остальные дети продолжать посещать занятия. Если в сообществе есть зараженный, непропорционально отправлять всю школу на домашнее обучение», - написала Лутсар в соцсетях.
Сегодня, 10 сентября, председатель правления Союза родителей Эстонии Айвар Халлер заявил в передаче Terevisioon на телеканале ETV, что решение Таллиннской горуправы ввести ограничения в школах было поспешным, а исходить следует из рекомендаций специалистов.
«Мы считаем, что каждая школа должна иметь возможность самостоятельно принимать решение (о переходе на дистанционное обучение ), основываясь на рекомендациях специалистов», - подчеркнул Халлер, полностью согласившись с оценкой профессора микробиологии Ирьи Лутсар о поспешном характере решения столичных властей.