Доказательств, что вакцина AstraZeneca привела к проблемам со здоровьем участника испытаний, недостаточно

Британский производитель лекарств AstraZeneca и ученые Оксфордского университета приостановили испытания вакцины от коронавируса 6 сентября после того, как у британского участника испытания проявились проблемы со здоровьем — редкое неврологическое состояние — поперечный миелит.

У добровольца испытаний вакцины от коронавируса возникли слабость конечностей и изменении чувствительности.

12 сентября AstraZeneca сообщила о возобновлении испытаний вакцины. В компании заявили, что получили соответствующее разрешение от регулятора управления по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA). Медицинская информация о состоянии пострадавшего не раскрывалась.

«После независимого анализа было решено, что вакцина маловероятно связана с болезнью, или что доказательств того, что вакцина вызвала болезнь, недостаточно, поэтому нельзя точно сказать, связана болезнь с вакциной или нет», - сказано в документах на испытания вакцины.

Испытания вакцины возобновлены в Великобритании, Бразилии и Южной Африке, но не в США. В США испытания продолжатся только после того, как управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США завершит расследование инцидента.