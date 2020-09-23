Новая партия вакцины от гриппа поступит в Эстонию в начале следующей недели

Во время этого сезона гриппа в Эстонии можно сделать вакцину у трех производителей - Influvac Tetra, Fluarix Tetra и Vaxigriptetra. Речь идет четырехвалентной вакцине от гриппа, которая дает защиту от различных штаммов гриппа.

По сообщению Лекарственного департамента, в настоящему моменту в Эстонию прибыли вакцины двух производителей Influvac Tetra и Fluarix Tetra, которые распространены по аптекам и учреждениям здравоохранения, передает портал Meditsiiniuudised.

Сейчас аптеки не могут заказать оптом новые партии, но вакцину VaxigripTetra, которая появится в Эстонии в начале следующей недели, смогут заказать все аптеки и учреждения здравоохранения. Всего в Эстонию поступило 37 800 доз, в общей сложности в этом сезоне планируется сбыть 153 000 доз вакцины от гриппа, передает ERR.

По словам доцента семейной медицины Тартуского университета Марье Оона, в первую очередь важно вакцинировать находящихся на передовой людей, а также пожилых и тех, кто имеет хронические заболевания. «С появлением вакцины от гриппа рекомендуется всем людям из группы риска сразу же идти вакцинироваться, так как, если пандемия коронавируса продолжится, вакцина от гриппа во всем мире, предположительно, будет в цене и тем, кто замешкается, может ее не хватить», - объяснила доктор Оона.