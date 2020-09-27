Cоставлено руководство по предотвращению распространения COVID-19 в сезон вирусов

"Впереди у нас трудный сезон вирусных заболеваний, и руководство необходимо, чтобы и общественность, и медицинские работники следовали общим принципам в предотвращени коронавируса", - объяснила член правления Общества семейных врачей Кармен Йоллер.

Руководство было подготовлено в сотрудничестве с Обществом инфекционных болезней и Обществом педиатров и составлено в соответствии с последними научными данными.

Врач подчеркивает, что если человек заболеет, он должен оставаться дома и связываться с семейным врачом. Опасное заболевание необходимо контролировать, и это можно сделать только в результате совместных усилий.

Текущее соглашение заключается в том, что все взрослые и дети старше 10 лет с симптомами острого респираторного респираторного заболевания должны проходить тестирование. Те, у кого тест отрицательный, могут вернуться к работе или посещению детских учреждений, когда почувствуют себя лучше. Слабый кашель и насморк, сохранившиеся в результате болезни, не являются препятствием для работы или посещения школ и детсадов, при условии общего хорошего самочувствия.

Кармен Йоллер добавила, что семейные врачи не выдают доказательств того, что человек выздоровел: «Справка дает только описание текущей ситуации в отношении риска заражения», - пояснила она.

Тестирование детей в возрасте до 10 лет основано в первую очередь на факторах риска, и не всем детям с симптомами респираторных инфекций необходимо проходить тестирование на коронавирус. У детей «обычные» вирусы в настоящее время являются основной причиной вирусных заболеваний верхних дыхательных путей, а коронавирус встречается редко.

«Сейчас важно держать дома тяжелобольных детей. Если у вас есть какие-либо вопросы о здоровье вашего ребенка, обратитесь к своему семейному врачу или семейной медсестре», - посоветовала доктор Йоллер.

По вечерам и в выходные можно получить консультацию по телефону доверия семейного врача 1220.