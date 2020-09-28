Исследование: большая часть рыбы в Балтийском море безопасна для употребления в пищу

Центр экологических исследований изучил содержание загрязняющих веществ в рыбах Балтийского моря и получил подтверждение того, что виды рыб, которые чаще всего вылавливаются и потребляются в Эстонии, безопасны для здоровья, сообщил центр. Важное для промысла значение имеют салака и килька, а камбала, окунь, судак, лосось и речная форель важны для прибрежного рыболовства.

Уровни загрязнения оставались в допустимых пределах для большинства изученных видов. Разница есть между диким лососем и речной форелью, относительно которых выявлено превышение предельных норм безопасности пищевых продуктов. Однако, поскольку речная минога и природный лосось - редкие гости на эстонском столе, опасность для населения от этой рыбы практически отсутствует.

По словам министра окружающей среды Рене Кокка, государство должно продолжить работу по сокращению выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, чтобы и в будущем можно было спокойно употреблять морскую рыбу в пищу. «Основными источниками диоксинов и тяжелых металлов раньше были крупные промышленные процессы и процессы сжигания, которые сейчас значительно улучшены. Однако недостаточная сортировка мусора, сжигание отходов в кострах и в домашних условиях, а также недостаточная очистка дождевой воды, из-за которой слишком много загрязняющих веществ попадает в водоемы, по-прежнему вызывают озабоченность», - сказал он.

По словам главного специалиста отдела эколого-аналитической химии Центра Марека Нурмика, у трети исследованных природных лососей превышены допустимые уровни диоксинов и диоксиноподобных полихлорированных бифенилов (ПХБ). У целых 90 процентиов исследованных речных миног превышено предельное значение для кадмия, в то время как не было никаких проблем с содержанием кадмия ни в одном из других изученных видов рыб.

По словам Нурмика, эстонское государство должно подать заявку Европейской комиссии, чтобы добиться разрешения продажу на внутреннем рынке несортированной салаки длиной более 17 см, поскольку содержание в ней диоксинов не превышает пределы безопасности для пищевых продуктов.

Согласно диетическим рекомендациям, рассчитанным на основе результатов исследования, диетические рекомендации рыб в Балтийском море больше всего подвержены влиянию высокого уровня диоксинов и диоксиноподобных ПХБ. Чтобы избежать риска для здоровья от диоксинов, дикую кильку или сельдь можно есть по 40-60 г в неделю, соответственно, или окуня и окуня до 100 г в неделю из нежирной рыбы или до 52 г в неделю. В случае дикого лосося и речной форели эти количества еще ниже - 20 и 25 граммов в неделю соответственно.

В то же время, по словам Нурмика, необходимо учитывать, что диетические рекомендации, ужесточенные Европейским управлением по безопасности пищевых продуктов в 2018 году, были подготовлены с учетом принципа, согласно которому они должны защищать даже самые уязвимые группы, особенно беременных женщин, кормящих матерей и детей. Расчет основан на основании данных человека весом в 70 кг.

«Поэтому не стоит бояться есть рыбу, тем более что по сравнению с остальным миром и ЕС в Эстонии потребляется относительно мало рыбы», - отметил Нурмик.