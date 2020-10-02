Производители резко сокращают количество соли, сахара и добавок в продуктах

Саморегулирование пищевой промышленности предусматривает, что потребителям предлагается сбалансированный и разнообразный выбор продуктов питания, не содержащих чрезмерного количества сахара, соли, трансжирных кислот или синтетических добавок. Например, одно из крупнейших предприятий мясной и пищевой промышленности HKScan реализует уже третью свою программу по снижению количества соли, которая охватывает все категории мясных продуктов, в которых содержание соли снижается на 15-20%. Сокращение потребления соли началось уже десять лет назад, когда многие другие предприятия еще не осознавали важности этого вопроса.

«Соль является важным пищевым консервантом, который обеспечивает сохранность продуктов, но также придает им особый вкус, к которому потребители легко привыкают. Следовательно, нельзя вносить изменения резко, это нужно делать поэтапно, чтобы люди привыкли к другому вкусу. В этом году мы предприняли пересмотр пяти категорий мясных продуктов. В количественном отношении мы потребляем на 37 тонн соли в год меньше, чем в прошлом году. Мы также используем как можно меньше добавок», — сказала руководитель HKScan Eesti Анне Мере, комментируя впечатляющие показатели.

Предприятие Salvest тоже уже годами занимается производством более здоровых продуктов. В 2013 году они убрали всю соль, сахар и консерванты из серии детского питания Põnn. «Привычки в еде зарождаются в детстве, поэтому вкус и состав детского питания чрезвычайно важны. Приучая детей есть натуральную и экологически чистую пищу, мы способствуем формированию у них соответствующего вкуса, и, став взрослыми, они тоже будут отдавать предпочтение натуральной пище», — сказала руководитель фирмы Salvest Трийн Кыргмаа.

По ее словам, рецепты детского питания Põnn были составлены в сотрудничестве с педиатрами. Результаты тестирования показали, что продукт детям очень нравится. «Помимо оптимального содержания питательных веществ и вкусового букета, мы считаем, что очень важно использовать экологически чистое сырье в детском питании. Переход на экологически чистое сырье был длительным процессом, так как в Эстонии не хватало подходящего сырья. Однако в результате долгой работы сегодня всё детское питание является органическим», — прокомментировала Кыргмаа.

Крупный производитель Orkla также следует тем же принципам при производстве своей продукции. Предусмотренный до 2025 года план предприятия основан на трех задачах: увеличение доли поддерживающих здоровое питание продуктов вдвое от общего объема производства, снижение содержания соли и сахара в продуктах на 15% и побуждение потребителей вести более здоровый образ жизни. «Мы являемся весьма крупным игроком на рынке, и поэтому если мы улучшим в нашем портфеле показатели питания и пользы продуктов для здоровья, то улучшится и средний показатель по Эстонии. Тем самым мы стремимся к тому, чтобы прилагать ещё больше усилий», — прокомментировала менеджер по корпоративным коммуникациям Orkla Маделейне Тультс.

Например, приоритетом изменения состава продуктов бренда Põltsamaa, являющегося частью Orkla, было снижение содержания добавляемого в напитки сахара. «Это касается нектаров и сокосодержащих напитков, в которые по закону можно добавлять сахар. Все соки и смузи производятся без добавления сахара, а весь сахар, указанный на упаковке, получен из натурального фруктового сахара. Снижение сахара — это поэтапный процесс, благодаря которому мы приучаем наших потребителей к иному вкусу. С 2015 года мы снизили количество добавляемого в продукцию сахара почти на 16%, что в количественном выражении равняется 72,4 тонны. Мы также меняем состав готовых блюд Põltsamaa, чтобы снизить содержание в них соли. Например, с 2015 года в картофельном пюре с ячменной крупой количество соли уменьшилось на 15%, а в супе харчо — на 25%», — сказала Тультс, приводя примеры.