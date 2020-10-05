Пн, 5.10.2020
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В аптеках началась вакцинация от гриппа

Вакцина от гриппа.

ФОТО: Yevgeny Sofiychuk/TASS/Scanpix

С 5 октября по 15 ноября снова можно сделать прививку от гриппа в некоторых аптеках по всей Эстонии.

В качестве нововведения в этом году вакцинация будет проводиться только по предварительной регистрации, при этом должны быть соблюдены требования безопасности в связи с распространением распространения COVID-19.

В этом году вакцинация проводится уже в восьми городах и в общей сложности в 30 аптеках. В качестве нового города появилась Нарва, акцинацию также можно сделать в Таллинне, Пярну, Тарту, Раквере, Йыхви, Куресааре и Выру.

По словам представителя Эстонского союза провизорских аптек Ли Роотслане, вакцинация обеспечивает наиболее надежную защиту от гриппа. «Для снижения заболеваемости и смертности от гриппа, важно, чтобы вакцина была легкодоступна», - объяснила она, добавив, что аптеки открыты почти весь день и люди могут сделать прививку там как утром, так и вечером, а кое-где даже на выходных.

В прошлом году в аптеках от гриппа привили более 14 000 человек.

Идти на вакцинацию нельзя, если у вас есть симптомы заболевания. Если время забронировано, но человек заболел, вакцинацию следует отменить.

Всем тем, кто приходит сделать прививку от гриппа, в аптеке выдают маску. Также необходимо продезинфицировать руки и соблюдать дистанцию с другими пациентами. Каждого пациента просят подтвердить, что он не болен и в его близких контактах нет носителей COVID-19.

Помимо аптек, сделать прививку от гриппа можно у семейного врача или в кабинетах вакцинации.

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