Вирусные инфекции верхних дыхательных путей привели к врачам около 4400 человек

Заболевания были связаны с прочими вирусами, вызывающими респираторные вирусные инфекции – в настоящее время доминирует риновирус. Для риновирусов характерны чихание и насморк, а также иногда возникает боль в горле. У детей к этому могут добавляться кашель и жар.

Интенсивность заболеваемости низкая, но в среднем на 20% выше по сравнению с тем же периодом в предыдущие годы. Рост заболеваемости можно объяснить тем, что в связи с распространением вируса SARS-CoV-2 люди чаще обращаются к врачам. В количестве инфицированных по уездам больших различий нет.

По словам главного специалиста Центра гриппа Департамента здоровья Ольги Садиковой, сейчас подходящее время вакцинироваться против гриппа, поскольку вирусы гриппа в Эстонии пока не циркулируют, и поэтому у организма остается больше времени на адаптацию к антивирусной защите. «Особенно серьезно следует подумать о вакцинации пожилым людям и тем, кто страдает от хронических заболеваний», – сказала Садикова.

Хотя грипп, известный как серьезное инфекционное заболевание, и может протекать без малейшего повышения температуры тела и без особых симптомов, человек, переносящий вирусное заболевание на ногах, может распространять вирус в группах риска, для которых заболевание гриппом может стать опасным для жизни. С другой стороны, он осложняет и собственное состояние здоровья, поскольку, перенося заболевание на ногах, человек подвергается большему риску получить серьезные осложнения. При появлении даже легких симптомов заболевания следует избегать людных мест и соблюдать дистанцию со здоровыми людьми не менее 1,5 метра. Чихая или кашляя, прикрывайте рот носовым платком или, при его отсутствии, рукавом. Заболев, оставайтесь дома.

По данным Европейской сети эпидемиологического надзора за гриппом интенсивность заболеваемости гриппом в Европейском союзе низкая.

В течение прошлого сезона гриппа (2019/2020 гг.) гриппом заболели 4388 человек, чей диагноз был подтвержден лабораторным путем или на основании эпидемиологической связи. Из-за гриппа 582 пациента нуждались в госпитализации. По данным шести больниц, в течение сезона гриппа 2019/2020 гг. в отделение интенсивной терапии попал 21 пациент, из них умерли из-за гриппа 12 человек в возрасте от 9 месяцев до 85 лет. Все умершие входили в группы риска.

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