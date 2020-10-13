Ученые Тартуского университета приглашают женщин к участию в исследовании рака шейки матки

В Эстонии рак шейки матки - второй по распространенности рак среди женщин, в год рак диагностируется примерно у 160 женщин. Болезнь возможно предотвратить путем регулярных проверок.

Целью исследования является улучшение профилактики рака шейки матки в Эстонии. В исследование будут приглашены 4000 женщин в возрасте от 30 до 60 лет, проживающих в Харьюмаа, Тартумаа или Ида-Вирумаа, которые смогут сделать ВПЧ тест в домашних условиях.

По словам профессора эпидемиологии и главы исследования Аннели Уускюла, самым большим фактором риска образования рака шейки матки это вирус папилломы человека (ВПЧ) и его длительное пребывание. «В основном развитие рака шейки матки начиная с заражения ВПЧ занимает 10-25 лет. Это означает, что регулярный контроль помогает предотвратить развитие рака»,- сказала она.

Участие в программе профилактики рака шейки матки — это лучший и надёжный способ предотвратить развитие рака. В разных странах для исследования используют несколько тестов: ПАП-тест, ВПЧ тест и иногда оба теста вместе.

На данный момент развитие рака шейки матки оценивается ПАП тестом- это мазок на цитологию, который берется при осмотре женщины гинекологом. Рак шейки матки не возникает без вируса, поэтому во многих Европейских странах используют ВПЧ тест, который исследует слизистую влагалища на наличие вируса.

По словам Уускюла новшество ВПЧ теста состоит в том, что забор пробы для анализа производит сама женщина. «ВПЧ тест очень распространён в других странах мира, забор пробы очень безопасный и лёгкий», - признала она. Именно поэтому исследователи приглашают женщин принять участие, чтобы изучить насколько этот способ тестирования подходит женщинам Эстонии и поможет ли это сделать программу профилактики рака более эффективной. «Международные исследования показали, что возможность домашнего теста повышает число участниц. Надеемся увидеть такие же результаты и в нашем исследовании»,- заявила Уускюла.

В исследование будет включена случайная выборка из 4000 женщин генных доноров в возрасте от 30 до 60 лет, проживающих в Харьюмаа, Тартумаа или Ида-Вирумаа. В рамках исследования женщинам будет отправлено по электронной почте или почте информирующее письмо и позже комплект для забора пробы и короткий вопросник. Пробу из влагалища нужно будет отправить исследователям, а вопросник и форму согласия возможно будет вернуть и по электронной почте. При желании женщина сможет получить ответ анализа на ВПЧ и обратную связь.

«Мы будем искренне благодарны, если попавшие в исследование женщины найдут время для заполнения вопросника и забора пробы. Те, кто решат участвовать в исследовании, внесут достойный вклад в развитие науки и программы профилактики рака шейки матки в Эстонии»,- подчеркнула она.